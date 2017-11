Un ingénieur Apple licencié à cause de sa fille youtubeuse…

Un ingénieur travaillant pour Apple a été licencié, après que sa fille ait publié une vidéo de l’iPhone X sur YouTube…

Les vidéos deviennent rapidement virales sur YouTube et de nouveaux phénomènes émergent directement de la plateforme : comme les youtubeurs. Ces personnes publient et partagent des vidéos sur le site afin d’obtenir une communauté. Que cherchent-ils ? Une forme de liberté ? Pas lorsqu’il s’agit des produits d’Apple en tout cas. Un ingénieur de la firme de Cupertino et sa fille ont d’ailleurs pu en faire les frais… La jeune fille a publié une vidéo de l’iPhone X sur son compte et son père a été viré. On vous raconte.

Apple ne rigole pas avec la confidentialité

Imaginez : votre père est ingénieur pour Apple. Juste après la dernière keynote, vous le rejoignez sur le campus Cupertino pour partager votre repas ensemble. Et là : il vous présente l’iPhone X en exclusivité ! Qu’auriez-vous fait ? Une vidéo ? C’est ce que la jeune fille a fait et a attendu la semaine dernière pour la publier sur son compte YouTube. Sur cette dernière, on peut découvrir plusieurs fonctionnalités du smartphone.

Seulement, Apple a vu ça comme un « manquement aux règles de confidentialité »… Résultat : la vidéo devient virale avant d’être supprimée (sous la demande de la firme) et son père se fait virer.

Le buzz n’était pas prévu : la jeune fille reconnaît elle-même que sa chaîne ne rassemble seulement que quelques centaines d’abonnés. Cela est dû à 9to5mac, qui a relayé la vidéo.

Même si les prochains utilisateurs de l’iPhone X ont pu voir plusieurs vidéos de l’appareil, elles étaient toujours sous la surveillance d’Apple. Surtout que, en plus de filmer au sein même de la firme de Cupertino, un plan de la vidéo semble montrer des informations de nom de code de produits. Un plan (heureusement) illisible.

Trouvez-vous la décision d’Apple juste ?