Un enseignant confisque l’iPhone d’un élève et se fait attaquer en justice par son père

Une nouvelle histoire insolite a récemment fait son apparition sur la toile. Cette fois, l’histoire se déroule à Singapour. Elle met en scène un enseignant, qui aurait confisqué l’iPhone 7 d’un élève. Sauf que le père de l’élève en question, n’était pas du même avis que l’enseignant. Celui-ci a engagé une procédure judiciaire contre l’établissement pour obtenir réparation.

En effet, à Singapour, un élève s’est fait prendre alors qu’il consultait son téléphone pendant les cours. Il s’est donc retrouvé dans l’obligation de remettre son téléphone au proviseur de son lycée. La sanction dont il a écopé, est de 3 mois de confiscation de son smartphone. Mais le père de l’élève, n’a pas du tout été ravis d’apprendre cette nouvelle. Il faut dire que vu le prix de l’iPhone 7, environ 1 000 dollars, il est tout à fait compréhensible que son père trouve la sanction un peu disproportionnée.

Singapour : attaque en justice pour confiscation abusive d’un iPhone

C’est ainsi que le monsieur a donc notifié par mail au proviseur du lycée qu’il n’était pas du tout d’accord avec sa façon de procéder. Malheureusement pour lui, l’école ne lui a jamais répondu. Vexé, l’homme a donc décidé d’employer les grands moyens. Il a eu recours à son avocat, qui a rédigé une lettre avec mise en demeure de restitution de l’appareil. Malgré cela, l’établissement n’a pas daigné répondre.

Le père n’a donc pas eu d’autre choix que de saisir la justice singapourienne pour obtenir réparation et enfin récupérer son dû. Cependant, l’établissement avait stipulé dans son règlement intérieur qu’en cas d’usage d’objet interdit dans ses murs, celui-ci serait confisqué pour une durée de trois mois.

Étant donné que cela avait été formellement stipulé dès le départ et que l’élève était en tort, le tribunal a donc donné raison à l’école et à débouté le père de l’élève. Il ne reste plus qu’à attendre la fin du délai pour voir si l’école respectera bel et bien son règlement.

