Les enfants sont exposés de plus en plus tôt à la technologie. Si l’on regarde les statistiques de BitDefender, on apprend qu’un enfant de 5 ans passe jusqu’à 3 heures par jour sur Internet.

L’entreprise roumaine spécialisée dans la sécurité informatique vient de publier une analyse pas si surprenante que ça quand on sait qu’un enfant reçoit son premier smartphone en moyenne à l’âge de 10 ans. Ils sont confrontés à la technologie dès le plus jeune âge. L’étude en question a été effectuée dans le monde entier en avril 2017 et s’est uniquement intéressée à ceux qui utilisaient son service de contrôle parental.

Les enfants passent un temps fou sur Internet

D’après BitDefender, un enfant reste en moyenne 3h par jour sur Internet. On ajoute 2h à ce chiffre si on s’intéresse à un adolescent de 17 ans, ce qui montre qu’en prenant de l’âge, on passe plus de temps sur le net. Toujours selon cette étude, il y a une différence entre les filles et les garçons. Un garçon de 10 ans passe plus de temps sur Internet qu’une fille du même âge (jusqu’à plus de 30%). Ce chiffre s’explique par le fait que leur activité favorite est le jeu vidéo en ligne.

On apprend également qu’un enfant sur 7 a un ordinateur et un smartphone mais à 12 ans, la plupart privilégient le smartphone. Les enfants de 5 à 17 ans passent jusqu’à 2h30 sur leur téléphone.

Pour empêcher toute forme d’addiction, BitDefender conseille aux parents de « trouver le bon équilibre entre le temps passé sur leurs appareils et le temps consacré aux autres activités dans la vie réelle. Ils doivent également veiller à ne pas laisser leurs enfants surfer sur Internet sans surveillance ».

