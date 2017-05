Un écran pour l’enceinte connectée Siri d’Apple ?

&La toute dernière fois qu’Apple a apporté une innovation majeure, elle a conquis un marché nouveau, c’était lors du lancement l’Apple Watch : une éternité ! La Pomme pourrait-elle donc passer le Rubicon en dotant son enceinte connectée Siri d’un écran ?

Les spéculations vont bon train autour de ce projet dont on ne connaît pas beaucoup jusqu’à présent. Pour autant, Apple ne se retrouve pas par hasard au centre de toutes les attentions. En effet, tout part des propos qu’a tenus récemment Phil Schiller, vice-président marketing du groupe, concernant l’Amazon Echo et Google Home. Chroniqueurs et blogueurs y voient l’intention de la marque à la pomme d’introduire un produit équivalent, d’ici fin 2017 selon certains leakers. Ceci étant, il faut toujours prendre avec grande prudence les rumeurs qui circulent en permanence dans les couloirs du web. Les leakers évoquent des « spécialistes » de l’industrie technologie, sans les nommer, sans mentionner non plus les instituts pour lesquels travaillent. C’est en tout cas à ces « spécialistes » virtuels que certains leakers attribuent la probabilité de l’imminence d’une « énième diversification » des activités d’Apple. Dans le contexte actuel, il n’est cependant pas impossible qu’Apple veuille marcher sur les pas d’Amazon et de Google, en lançant son haut-parleur intelligent.

Un responsable d’Apple évoque à demi-mot que la rumeur n’est pas invraisemblable

« Il y a de nombreux cas où un assistant vocal est vraiment bénéfique, mais cela ne veut pas dire que l’on ne voudra jamais d’un écran », explique Phil Schiller, vice-président marketing d’Apple. « Donc l’idée de ne pas avoir d’écran, poursuit-il, n’est l’idéal à mon avis dans de nombreuses situations. Par exemple, lorsque j’ai besoin d’indications et que j’utilise Maps, Siri peut me dicter chaque étape de l’itinéraire par la voie, et c’est vraiment pratique, mais c’est encore mieux si je peux voir la carte, voir où sont les prochains virages, et voir s’il y a de la congestion. » Le responsable d’Apple ajoute d’ailleurs que les réseaux sociaux « adoptent de plus en plus la photographie, leurs applications ne se prêtent pas vraiment à des assistants uniquement vocaux. »

Bref, chez Apple, on mesure très bien l'importance de ce nouveau marché en pleine ascension. La question est de savoir quand la firme franchira le Rubicon.