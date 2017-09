Un clone du Samsung Galaxy S8 chez ZTE Nubia ?

Le Samsung Galaxy S8 n’a pas fini d’inspirer les autres marques comme ZTE Nubia qui compte proposer un smartphone avec le même design borderless.

Il y a quelques jours, le nouveau smartphone de ZTE Nubia apparaissait sur une image officielle publiée sur le réseau social chinois Weibo.

Cette fois, nous avons le droit à des fuites sur le net. On a clairement l’impression d’être face à un Galaxy S8.

Le prochain smartphone de ZTE Nubia ressemble comme deux gouttes d’eau au Samsung Galaxy S8

On le sait, une grande partie des constructeurs chinois ont l’habitude de copier le design des géants de la téléphonie mobile que sont Samsung ou encore Apple. ZTE en fait partie avec ce nouveau téléphone. La face avant est identique à celle du dernier membre de la gamme Galaxy S de Samsung. Tout comme lui, il disposerait d’un écran au format 18:9. Au dos de l’appareil, on peut trouver un double capteur positionné à la verticale. Nous ne connaissons pas ses autres caractéristiques, ni son prix mais on l’imagine bien avec un Snapdragon 835. Pas de nom pour le moment, il faut se contenter de son numéro de modèle qui serait NX595J.

ZTE Nubia ne cherche pas à innover visuellement s’il s’agit vraiment d’un cliché de son prochain smartphone car oui, rien n’est sûr. Par contre, ce n’est pas la première fois que la marque lance un mobile avec un écran bord à bord puisqu’elle a commercialisé cette année le Nubia Z17.

En attendant plus d’informations, on vous laisse avec les teasers de différentes marques dont celui de ZTE Nubia. Où est l’originalité ?

Que pensez-vous de ce smartphone ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire !