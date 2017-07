Ulefone F2 : le smartphone se dévoile avec un design similaire au Samsung Galaxy S8

La marque chinoise Ulefone a annoncé sur sa page Facebook un nouveau smartphone qui rappelle étrangement l’apparence du Samsung Galaxy S8 : l’Ulefone F2.

Décidément, le design du Samsung Galaxy S8 inspire de nombreuses marques. Après le Kiicaa S8 de la marque Leagoo qui proposait un design et un nom fortement inspiré de la dernière sortie du constructeur sud-coréen, voici maintenant la marque Ulefone qui vient de dévoiler un smartphone aux bords incurvés qui fait également beaucoup penser au Galaxy S8. L’entreprise a demandé à sa communauté la somme qu’ils étaient prêts à débourser pour le F2 en y joignant quelques caractéristiques. Ulefone va-t-il réussir à tirer son épingle du jeu ?

Ulefone F2 : un smartphone aux airs de Samsung Galaxy S8 avec une meilleure fiche technique ?

Ulefone a donc laissé des indices concernant les caractéristiques qui vont équiper ce mobile. L’Ulefone F2 sera doté d’un double capteur photo, d’une immense dalle de 5,7 pouces ainsi que de la bagatelle de 8 Go de RAM. Des éléments qui rivalisent avec le Samsung Galaxy S8 équipé de « seulement » 4 Go de mémoire vive. Avec ses bords incurvés qui plaisent à de nombreux clients, on peut se demander si l’Ulefone F2 aura le même succès que son confrère sud-coréen. Pour avoir la réponse à cette question, il faudra certainement attendre de nouveaux éléments de la fiche technique, notamment son processeur, pour voir s’il surpassera réellement le Galaxy S8 au niveau de la puissance. La sortie de ce smartphone va sûrement engager les hostilités entre la marque chinoise et sud-coréenne. En effet, cette dernière ne va vraisemblablement pas apprécier cette « forte inspiration ». On attend avec impatience, la fiche technique complète du F2 pour pouvoir comparer plus en détails ces deux smartphones.

L’Ulefone F2 peut-il être plus performant que le Samsung Galaxy S8 à votre avis ?