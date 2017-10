Ulefone compte concurrencer Oukitel avec un smartphone doté d’une batterie impressionnante !

Décidément, Ulefone veut être le constructeur à proposer le smartphone le plus autonome du marché. Il vient effectivement d’annoncer un terminal qui s’avère être un challenger de taille pour les appareils Oukitel.

L’univers de la technologie a beaucoup évolué ces vingt dernières années. Et les smartphones sont parmi les innovations majeures qui nous sont désormais indispensables au quotidien. Afin de nous permettre de profiter le plus longtemps possible de leurs fonctionnalités, les constructeurs tentent de trouver des solutions pour accroître leur autonomie, mais jusqu’ici, rien de vraiment efficace n’a été proposé. Pour faire face à ce manque d’autonomie, certains utilisateurs ont pris l’habitude d’emporter avec eux un power bank, alors que d’autres optent pour une coque contenant une deuxième batterie. Une solution qui n’est pas des plus pratiques, d’autant que l’utilisation d’un deuxième accumulateur augmente considérablement en général l’épaisseur de l’appareil. Conscient de tous ces ennuis, Ulefone vient de faire savoir son intention de proposer un smartphone doté d’une batterie d’une très grande capacité.

Une batterie de plus de 10 000 mAh pour Ulefone

S’il y a bien un constructeur qui fait tout pour nous faire profiter d’une autonomie prolongée sur notre smartphone, c’est Oukitel. En 2015, la firme avait lancé l’Oukitel K10000, un terminal qui se démarque par la capacité de sa batterie Li-Ion de 10.000 mAh. Mais cela n’est rien par rapport à ce qu’Ulefone va nous proposer. En effet, ce constructeur chinois compte mettre à disposition d’ici la fin de l’année un smartphone doté d’une batterie de 13.000 mAh. Reste à savoir ses caractéristiques techniques et surtout son prix. Le design est également un élément que nous avons hâte de découvrir parce que la capacité de la batterie a souvent un impact majeur sur l’épaisseur.

En tout cas, seriez-vous intéressé par ce smartphone Ulefone ? On vous attend dans les commentaires !