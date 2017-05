Uber : vous serez capables de sauvegarder vos adresses préférées sur l’application

Uber est un service qui développe et exploite des applications mobiles de mise en contact d’utilisateurs avec des conducteurs réalisant des services de transport. L’entreprise a ajouté une nouvelle fonctionnalité supplémentaire à son application. Cette fois, il vous sera désormais possible de sauvegarder vos adresses préférées directement sur l’application.

Uber a décidé d’ajouter une nouvelle corde à son arc. C’est une fonctionnalité que beaucoup d’utilisateurs attendaient. Il sera désormais possible de sauvegarder ses adresses préférées sur l’application. Uber vous permettra maintenant de sauvegarder des lieux tels que votre domicile ou votre lieu de travail afin d’y avoir un accès rapide dans l’application.

Uber : vous n’aurez plus besoin de ressaisir 100 fois les mêmes adresses

En effet, vous pourrez attribuer des noms à vos « Saved Places », comme Uber les appellent. Afin que vous puissiez maintenant sauvegarder les domiciles de vos amis, votre copine ou encore l’emplacement d’un restaurant, par exemple. Les utilisateurs peuvent ainsi sauvegarder un endroit une fois qu’ils sont en route vers celle-ci. Dès lors, ils pourront accéder à cette adresse enregistrée en appuyant sur la barre » Où ? » Et en choisissant les lieux sauvegardés.

Cela facilitera grandement la tâche aux utilisateurs lors des commandes. Surtout pour les utilisateurs qui vont habituellement aux mêmes endroits, ou du moins plus d’une fois dans la semaine. Le fait de pouvoir sauvegarder des lieux préférés rendraient probablement les commandes un peu plus faciles. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible sur Android et iOS aux États-Unis pour l’instant. Elle devrait sans doute se développer au cours de l’année.

Que pensez-vous de la nouvelle fonctionnalité d’Uber ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous le plus vite possible.