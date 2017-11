Twitter rallonge la limite des 140 caractères mais pas pour tout le monde !

Twitter a fini par céder, la firme propose désormais des Tweets de 280 caractères à ses utilisateurs, mais pas dans les pays asiatiques !

Cela faisait déjà un mois que le réseau social testait cette nouvelle limite de caractère avec un petit groupe d’utilisateurs. Maintenant, c’est chose officielle, il est possible d’écrire 280 caractères latins sur un tweet. Cette initiative est mise en place pour permettre au réseau social de récupérer plus d’utilisateurs, car oui Twitter n’est pas encore vraiment rentable !

Twitter rallonge la limite, les abonnés sont divisés

Comme d’habitude suite à un changement, on a ceux qui aiment et ceux qui n’aiment pas. Pour les heureux, cette nouvelle limite permet de s‘exprimer plus longuement et d’étaler sa vie plus facilement. C’est bien ce que regrettent les opposants, que Twitter devienne un endroit on l’on trouve des posts ennuyants, sans avoir besoin de réfléchir au préalable pour bien choisir ses mots : « Et voilà. Maintenant Twitter va devenir un lieu nul où l’on peut prendre tout son temps pour écrire des tweet à rallonge, nuancer des propos, être moins extrême et tranché, bref : être aussi chiant que dans la réalité. Triste monde. #280caracteres« déclare un utilisateur.

Par contre, pour les japonais, chinois et coréens, pas de changement de limite. La firme estime « qu’ils ne dépassent jamais la limitation. » et « En fait, ces langues ont toujours été capables d’en dire plus via les tweets en raison de la densité de leurs systèmes d’écritures« . On comprend alors que leur proposés 280 caractères ne changerait pas grand chose.

Finalement, avec les 140 caractères, 9% des utilisateurs atteignaient la limite assez fréquemment alors que maintenant, ce sont seulement 1% des utilisateurs qui y arrivent. Une belle amélioration !

Et vous, que pensez-vous de ce changement de limite ? A vos claviers !