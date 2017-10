Twitter : le #BalanceTonPorc expose les agressions sexuelles subies par les femmes

Si vous avez déjà été victime d’agression sexuelle, verbale ou physique, ce nouveau Hashtag de Twitter vous permet de vous exprimer !

Beaucoup de personnes ont du mal à s’exprimer après avoir subi une agression sexuelle, c’est pour cela que le hashtag #BalanceTonPorc a été lancé il y a 3 jours. Il permet aux victimes de parler de leur expérience et d’exposer une réalité. En seulement 3 jours, le hashtag contient déjà plus de 158 278 messages, 59 000 internautes mobilisés, 16 000 personnes qui sont sorties du silence. Tous sont réunis autour d’une seul et même cause, dénoncer les comportements abusifs de certains hommes et permettre au public de ce sensibilisé à cette problématique.

BalanceTonPorc : sortir du silence sur Twitter

Même si cela peut être difficile, si les personnes victimes d’agression sexuelle gardent le silence, le problème est étouffé. Après le #MyHarveyWeinstein, qui permet aux américaines de poster leurs propres mésaventures, c’est au tour des française de s’exprimer.

Des messages qui peuvent choquer et qui montre bien à quoi les femmes ont droit dans leur quotidien. Les hommes aussi ce mobilisent sur le hashtag, ces derniers se sentent directement impliqué et 47% d’entre eux se sont également exprimés via #BalanceTonPorc. La question qui revient le plus sur le nouveau hashtag est pourquoi les filles et femmes devraient ce préparé à de telles attaques, alors que certains garçons et hommes ne sont pas éduqués dessus. L’éducation des enfants reste le meilleur outil de lutte contre les agressions, d’après les utilisateurs de Twitter, c’est la priorité !

Un nouveau mouvement américain a également été lancé, « Si vous avez été harcelée ou agressée sexuellement, écrivez « moi aussi » dans votre réponse à ce Tweet », a lancé Alyssa Milano depuis son compte @Alyssa_Milano. »

Que pensez-vous de ce nouveau mouvement ? Donnez-nous votre avis en commentaire !