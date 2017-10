TrueDepth : l’iPhone X aurait énormément d’avance sur ses concurrents sous Android

D’après l’analyste Ming Chi Kuo dans une note envoyée aux investisseurs, l’iPhone X a permis à Apple de prendre une longueur d’avance sur ses concurrents Android.

Apparemment, la guerre entre la flotte de terminaux Android et iOS est loin de s’arrêter. Une prévision du très célèbre analyste Ming Chi Kuo avance que la Pomme devancera les constructeurs Android grâce au système de caméras TrueDepth de l’iPhone X. Si vous ne le savez pas encore, notez que ce système permet de faire fonctionner la reconnaissance faciale ID. Il sert aussi de support de base pour d’autres fonctionnalités, notamment le suivi et l’analyse des visages pour les Animojis.

iPhone X : 35 millions exemplaires seront vendus

Partagée par MacRumors, une copie de cette note envoyée par Ming Chi Kuo aux investisseurs qui travaillent avec la firme de Cupertino indique que cette dernière va vendre près de 35 millions d’iPhone X. Ce chiffre affiche une baisse par rapport à la prévision initiale de la Pomme. En effet, celle-ci a estimé pouvoir écouler 40 millions d’exemplaires de son nouveau smartphone. Quoi qu’il en soit, d’après toujours notre expert, grâce à l’iPhone X, la firme américaine a un avantage majeur dans la mesure où la technologie TrueDepth saura convaincre les utilisateurs. Le système de caméras permettra ainsi au nouvel iPhone d’avoir 1,5 à 2,5 ans d’avance sur tous ses concurrents Android. D’ailleurs, cette technologie rend l’iPhone X plus fonctionnel que ses frères, notamment les iPhone 8 et 8 Plus. Ceci dit, la sortie de l’appareil pourrait avoir des impacts négatifs sur la commercialisation de ces derniers. Pour rappel, l’iPhone X sera disponible en précommande le 27 octobre pour une vente à partir du 3 novembre. Les premières livraisons devraient être limitées en raison de problèmes de productivité des dalles OLED conçues par Samsung.

