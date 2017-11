Trop de problèmes sur l’iPhone X ? Certains s’en sont débarrassés pour le Samsung Galaxy Note 8

.À peine acheté aussitôt rendu. Certains utilisateurs en ont déjà eu marre de leur iPhone X à tel point qu’ils l’ont remplacé par un Samsung Galaxy Note 8.

Problème d’activation, brûlures d’écran, fragilité accablante, l’iPhone X a-t-il été mal fini ? On dirait bien que oui mais certains mécontents n’ont pas acheté le Galaxy Note 8 à cause de ça.

iPhone X : ces acheteurs détestent l’encoche, l’écran OLED et la nouvelle gestuelle

Ce sont des lecteurs de PhoneArena qui ont décidé de rendre leur iPhone X. On commence par « apple-rulz » qui se considère comme « le plus grand fan d’Apple qu’il soit ». Il n’a pas attendu longtemps avant de rendre le sien. Les points noirs pour lui sont l’encoche qu’il juge « super dérangeante », la nouvelle gestuelle ainsi que l’écran OLED qui n’est pas vraiment exceptionnel et qui propose une qualité ne dépassant pas celle de l’écran LCD de l’iPhone 6S Plus. Seuls les Animoji valent le coup.

Voici ce qu’il a déclaré : « Je suis le plus grand fan d’Apple qu’il soit et j’ai été vraiment déçu par l’iPhone X. J’ai acheté le mien vendredi et je l’ai rendu aujourd’hui (samedi). L’encoche est super dérangeante, l’écran OLED n’est pas vraiment meilleur que la dalle LCD de l’iPhone 6S Plus, il n’y a pas le pourcentage de la batterie sur l’écran et les nouveaux gestes sont énervants. Le seul truc cool du smartphone, c’est les Animoji. L’absence de recharge rapide dès la sortie de la boîte est aussi quelque chose qui m’a agacé. Lorsque je l’ai rendu, j’étais le second à le faire. Week-end très décevant. ».

On passe ensuite à « SP » qui a choisi de prendre un Samsung Galaxy Note 8 à la place de l’iPhone X puisqu’il déteste utiliser ce dernier au travail.

