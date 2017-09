Tout ce que l’on sait sur l’iPhone 8 et 8 Plus

Dans la continuité de l’iPhone 7, Apple nous à présenté hier l’iPhone 8 et 8 Plus, des modèles plus « classiques ». On vous dit tout sur ses nouveaux appareils !

Il n’y a pas que l’iPhone X ! La firme à la pomme a présenté hier deux nouveaux smartphones, successeurs de l’iPhone 7 et 7 Plus. L’iPhone 8 est un appareil lui aussi recouvert de verre, il est muni d’un écran tactile de 4,7 pouces Retina, ce qui ne change pas par rapport à son aîné. Il propose le nouveau processeur Apple A11 Bionic, équipé de 6 cœurs, pour une puissance inédite jusque là ! Niveau photo, il faudra vous contenter d’un capteur principal unique de 12 mégapixels et d’une caméra frontale de 7 mégapixels. Si vous souhaitez posséder un double capteur photo, il faudra se tourner vers la version Plus du smartphone. Cette dernière propose un écran Retina de 5.5 pouces, du même processeur que l’iPhone 8, mais cette fois-ci avec 3 Go de mémoire vive contre 2 Go pour la version plus petite.

Les deux smartphones sont équipés de iOS 11, d’un capteur d’empreinte, donc d’un bouton home (hallelujah). Les haut-parleurs stéréo sont situés en façade et le stockage minimum passe à 64 Go, une bonne nouvelle !

L’iPhone 8 est-il le bon compromis entre qualité et prix abordable ?

On le sait, les smartphones de la firme ne sont pas donnés. Si vous souhaitez vous procurer un iPhone X, il vous faudra débourser un SMIC, rien que ça ! Donc si vous avez envie de profiter du dernier iPhone d’Apple, il serait peut-être judicieux de se tourner vers l‘iPhone 8. Le smartphone affiche un prix de vente de 809€ pour la version 64 Go. Si vous préférez la version plus, il faudra alors débourser 919€ pour 64 Go. Cela reste élevé, mais si vous insistez pour avoir un iPhone, il faudra y mettre le prix !

Et vous, que pensez vous des iPhone 8 et 8 Plus ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire !