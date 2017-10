Tous les smartphones Nokia sortis en 2017 passeraient à Android P

Apparemment, HMD veut devenir un exemple à suivre en matière de mises à jour des smartphones. En effet, le constructeur a précisé que les terminaux Nokia sortis en 2017 auront bien droit à Android P.

Contrairement à l’écosystème iOS, l’univers Android est à la traîne en ce qui concerne les mises à jour. Ce problème touche la majorité des constructeurs, à l’instar de Samsung ou encore de Sony. Mais certains veulent faire une exception. Et c’est le cas de HMD. Pour info, cette entreprise finlandaise a été créée en décembre 2016 et elle s’est associée avec Nokia dans le but d’assurer la production ainsi que la commercialisation des terminaux portant la marque de cette dernière. HMD s’est d’abord attaqué au marché des terminaux d’entrée de gamme avant de proposer des appareils plus ambitieux. À la différence de la grande majorité des fabricants Android, la firme s’est engagée à permettre aux utilisateurs d’avoir accès rapidement aux MAJ. De plus, elle est réputée pour le fait que ses smartphones Nokia ne possèdent pas de surcouche.

Tous les smartphones Nokia seront mis à jour vers Android P en 2018

Alors que beaucoup de fabricants, dont Nokia, ont déjà prévu de mettre à jour leurs terminaux vers Android 8.0 Oreo, le constructeur finlandais compte aller plus loin. Comme nous le rapporte le site AndroidHeadlines, un responsable de chez HMD a indiqué lors d’un événement aux Philippines que les smartphones Nokia sortis en 2017, sans exception, bénéficieront de la prochaine version du système d’exploitation de Google, Android P. Ce genre d’initiative est tout simplement exceptionnel. Espérons que la marque tiendra sa parole…

