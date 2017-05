Voici le top des tablettes Android du moment qui vous aidera dans votre choix si vous souhaitez acheter une ardoise équipée du système d’exploitation de Google.

Asus ZenPad 10 Z300CNL-6A013A Noir

L’Asus ZenPad 10 Z300CNL-6A013A Noir est idéale pour le divertissement et la production en raison de sa configuration technique avancée. Elle fait profiter d’une navigation fluide en toute circonstance. Vous pouvez l’utiliser pour faire tourner des applications gourmandes en ressources que ce soit un jeu ou une appli liée à votre travail. Son écran LED de 10.1 pouces d’une résolution de 1280 x 800 pixels promet un affichage à couper le souffle. Dotée d’un processeur Intel Atom Z3560 quad-core épaulé par une mémoire vive de 2 Go, cette tablette répond aux exigences des utilisateurs à la recherche d’un terminal performant.

Lenovo Yoga Book Android Noir

La Lenovo Yoga Book Android Noir vous accompagnera en toutes circonstances. Elle est dotée d’une fiche technique impressionnante permettant de faire le maximum de choses. Elle embarque un processeur Atom X5-Z8550 de 2.4 GHz épaulé par 4 Go de RAM. Arborant une dalle de 10.1 pouces, cette tablette Lenovo est idéale pour le divertissement et la lecture de texte. Elle assure une bonne lisibilité des contenus grâce à sa définition Full HD (1920 x 1200p) pour une densité de 224 pixels par pouce. Sachez que la Lenovo Yoga Book Android dispose d’un appareil photo dorsal de 8 millions de pixels et d’une webcam de 2 millions de pixels.

Samsung Galaxy Tab A 10.1 pouces 4G (2016) Blanc

Performante, la Samsung Galaxy Tab A 10.1 pouces 4G (2016) Blanc est dotée d’un puissant processeur afin de permettre de faire tourner facilement les applications gourmandes en ressource. En effet, elle est propulsée par une puce quad-core cadencé à 1,33 GHz couplée avec 2 Go de mémoire vive pour assurer un fonctionnement sans faille. Côté affichage, elle est équipée d’une dalle LED de 10.1 pouces en définition Full HD (1920 x 1200p). Pour la photo, vous avez droit à un APN dorsal de 8 millions de pixels et à un APN frontal de 2 millions de pixels.

LG G Pad II 10.1 Bronze

Conçue pour tous les types d’utilisateurs, la LG G Pad II 10.1 Bronze promet une expérience sans précédent. Elle assure une fluidité remarquable grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 800 quad-core cadencé à 2.26 GHz. D’autant que celui-ci est épaulé par une mémoire vive de 2 Go. Si vous recherchez une ardoise capable de traiter des applis énergivores, ce modèle de LG constitue un choix idéal. Son écran LCD de 10,1 pouces vous fera profiter d’un affichage d’une grande qualité, surtout que la définition est de 1920 x 1200p, soit en Full HD. À noter que cette tablette LG comporte un appareil photo de 5 millions de pixels pour que vous puissiez immortaliser les moments importants de votre vie.

Huawei MediaPad M2 8 pouces Argent

La Huawei MediaPad M2 8 pouces Argent vous impressionnera par ses différentes facettes. Elle vous permet d’accomplir de nombreuses tâches en toute facilité. Elle est dotée d’un processeur Kirin930 octa-core couplé avec 2 Go de RAM pour un fonctionnement fluide. Côté affichage, elle embarque un écran LCD de 8 pouces d’une définition de 1920 x 1200 pixels. Pour la photo, cette tablette Huawei propose un APN dorsal de 8 millions de pixels (avec flash LED) ainsi qu’une webcam de 2 millions de pixels. Son alimentation est assurée par une batterie Li-Po de 4800 mAh.

