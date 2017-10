Top 5 des smartwatch avec écran tactile à acheter en 2017 ?

Vous ne savez pas quelle montre connectée avec écran tactile choisir cette année ? Voici le top 5 des smartwatch dotées d’un tel composant.

Apple Watch 2 Aluminium Gris Sidéral 42mm Bracelet Nylon Tissé

L’Apple Watch 2 Aluminium Gris Sidéral 42mm Bracelet Nylon Tissé figure dans ce top 5 en raison de ses qualités tant au niveau des fonctionnalités qu’en ce qui concerne le design. Conçu bien évidemment pour les terminaux iOS, ce modèle a tout pour plaire. Il s’agit d’une montre connectée élégante qui est adaptée à tous types d’utilisation. Ses belles finitions sont un gage d’une utilisation confortable en toute circonstance. Cette smartwatch iOS est étanche. Son écran Retina de 1,7 pouce d’une définition de 312 x 390 pixels vous donne la possibilité de voir vos différentes notifications. Ce modèle est parfait pour le suivi des activités physiques.

Samsung Gear S3 Frontier Noir

La Samsung Gear S3 Frontier Noir est une montre connectée aux finitions exceptionnelles. Caractérisée par son look semblable à celui d’une pièce d’horlogerie haut de gamme, elle vous séduira à coup sûr. Cette smartwatch Samsung a la particularité de disposer d’une mémoire de stockage interne de 4 Go. Elle possède aussi un lecteur audio pour que vous puissiez profiter de vos playlists à tout moment. La Gear S3 Frontier Noir arbore un écran tactile Super AMOLED de 1,3 pouce dont la définition est de 360 x 360 pixels. Compatible Android, iOS et Tizen, elle offre une autonomie de 4 jours. Vous pouvez l’apparier avec un smartphone au moyen de la technologie Bluetooth. À noter que des puces WiFi est NFC sont de la partie.

Wiko Wimate Kaki

Une montre connectée pas cher compatible Android et iOS, la Wiko Wimate Kaki offre des fonctionnalités intéressantes les unes que les autres. Elle est parfaite pour les utilisateurs qui souhaitent suivre l’évolution de leur état de santé. En effet, elle renferme un cardiofréquencemètre et un podomètre. Cette smartwatch Wiko peut analyser la qualité du sommeil. La Wiko Wimate Kaki vous tient au courant de vos appels manqués et entrants ainsi que des activités sur les réseaux sociaux, entre autres, Facebook et Twitter. Elle peut être appariée avec un smartphone au moyen de la technologie Bluetooth. Son écran OLED de 0,7 pouce possède une définition de 88 x 128 pixels.

Garmin Vivosmart HR Plus Violet

La Garmin Vivosmart HR Plus Violet est une smartwatch dotée d’un écran tactile OLED dont la résolution est de 68 x 160 pixels. Étanche, elle peut être utilisée avec un terminal Android et iOS. Son autonomie de 5 jours offre la possibilité de suivre efficacement la santé grâce aux capteurs qu’elle embarque. En effet, cette montre connectée Garmin dispose d’une fonctionnalité d’analyse du sommeil. Elle comporte un cardiofréquencemètre pour la mesure du rythme cardiaque. Un podomètre est prévu. Ce dispositif vous est utile pour compter le nombre de pas.

FitBit Alta HR S Corail

La FitBit Alta HR S Corail est une montre connectée innovante. Pouvant être utilisée avec un smartphone Android, Windows ou iOS, elle dispose d’un module Bluetooth supportant la version 4.0. Elle est fonctionnelle et vous enverra même des encouragements pour que vous puissiez atteindre l’objectif de 250 pas par heure. Son écran tactile OLED de 0,8 pouce vous sera utile pour lire les notifications de SMS et de MMS. Une fonctionnalité d’analyse du sommeil est proposée pour que l’utilisateur puisse calculer l’heure idéale pour aller se coucher. La FitBit Alta HR S Corail offre en outre une autonomie de 5 jours et est étanche.

Êtes-vous particulièrement intéressé par l’une de ces montres connectées avec écran tactile ?