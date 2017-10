Top 5 des smartphones qui ont les meilleurs appareils photo

À la recherche d’un téléphone avec lequel vous pourrez réaliser de magnifiques clichés ? Voici le top 5 des smartphones avec les meilleurs appareils photo du marché.

Apple iPhone 8 Plus 64 Go Gris Sidéral

L’Apple iPhone 8 Plus 64 Go Gris Sidéral est un téléphone portable haut de gamme qui propose les meilleurs en matière de capture photographique. Il est équipé d’un double appareil photo dorsal de 12 millions de pixels. Doté d’un flash LED et d’un autofocus, celui-ci promet des clichés de qualité en toute condition. L’iPhone 8 Plus vous séduira par la performance de sa caméra frontale dont la résolution est de 7 millions de pixels. D’ailleurs, cette dernière peut tourner des vidéos de 1080p, ce qui en fait un capteur parfait pour assurer la fluidité de l’appel vidéo. Côté affichage, il est question d’un écran Retina de 5,5 pouces en définition Full HD (1920 x 1080 pixels) promettant un rendu graphique exceptionnel.

Samsung Galaxy Note 8 Noir

Le Samsung Galaxy Note 8 Noir est un smartphone de 6,3 pouces idéal pour les adeptes de photos avec son double capteur dorsal de 12 millions de pixels. Pour améliorer davantage la qualité des clichés et faciliter les captures, de nombreuses fonctionnalités sont au rendez-vous, dont un autofocus et le mode panorama. La qualité de la caméra frontale de ce téléphone portable tactile Samsung ne vous décevra pas non plus. En effet, ce composant possède une résolution de 8 millions de pixels pour des selfies mémorables et des appels vidéo fluides. Enfin, notez que le Galaxy Note 8 est propulsé par un processeur Exynos 8895 épaulé par 6 Go de RAM.

Apple iPhone 8 64 Go Gris Sidéral

Envie d’adopter un smartphone doté d’une bonne performance graphique ? L’Apple iPhone 8 64 Go Gris Sidéral ne vous décevra pas. Cette version de la 8e itération d’iPhone vous permettra de figer chaque instant, et ce, de manière originale avec son appareil photo dorsal de 12 mégapixels. Pour que le rendu en faible luminosité soit aussi magnifique que celui en plein soleil, un flash LED est prévu. Pour le selfie, l’iPhone 8 propose un APN frontal de 7 mégapixels. Son écran de 4,7 pouces dont la définition est de 750 x 1334 pixels vous procure un large confort graphique. Côté plateforme, ce modèle est propulsé par le fameux SoC Apple A11 Bionic.

Google Pixel Noir

Le Google Pixel Noir est un smartphone de 5 pouces équipé d’une dalle AMOLED en définition Full HD. Son processeur Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 quad-core fournit la puissance nécessaire pour exécuter rapidement vos applications. D’ailleurs, il renferme une mémoire vive de 4 Go. Le Google Pixel Noir vous impressionnera par sa performance photographique. Disposant d’un APN dorsal de 12,3 millions de pixels avec double flash et autofocus, il vous permettra de réaliser de jolis clichés grâce à son rendu comparable à celui d’un reflex professionnel. La résolution de l’APN à l’avant de ce smartphone Android est de 8 millions de pixels.

HTC U11 Noir

Combinant élégance et puissance, le HTC U11 Noir est un smartphone étanche que vous pouvez utiliser pour prendre des photos. Son capteur dorsal de 12 mégapixels est le nec plus ultra de la performance photographique. Celui-ci intègre un objectif de qualité pour que chacun de vos clichés soit réussi. On remarquera aussi particulièrement la résolution de sa caméra frontale qui est de 16 mégapixels ! L’écran LCD de 5,5 pouces en résolution 2560 x 1440 pixels vous permettra de bénéficier d’un confort visuel incomparable. Pour que vous puissiez sauvegarder le maximum de fichiers, la mémoire interne de 64 Go peut être étendue avec une micro SD jusqu’à 2000 Go.

