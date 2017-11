Top 5 des meilleurs forfaits mobile sur le réseau Orange

Vous ne savez pas quel abonnement mobile sur le réseau Orange choisir ? Ce top 5 des meilleurs forfaits vous permettra de trouver l’offre qu’il vous faut.

Forfait Sosh 40Go illimité sans engagement

Le forfait Sosh 40Go illimité sans engagement est un abonnement internet complet qui vous donne la possibilité de rester en contact avec vos proches et vos différents collaborateurs. Mettant à disposition une enveloppe data de 40 Go en qualité 4G et 4G+ sur le réseau Orange, il constitue la solution idéale pour surfer rapidement sur internet. Cette offre Sosh permet en outre d’effectuer des appels téléphoniques illimités vers la France et l’international. Aussi, bénéficiez d’un service téléphonique de qualité pour discuter avec vos contacts où qu’ils soient. Le forfait Sosh 40Go illimité sans engagement permet d’accéder aux 30 000 hotspots WiFi Orange.

Forfait Prixtel L’essentiel ajustable 2h 10 Mo

Le forfait Prixtel L’essentiel ajustable 2h 10 Mo est une offre qui s’adapte à vos besoins. Proposé à seulement 2 euros par mois, il est muni d’une communication voix d’une durée totale de 2 heures. Si vous recherchez un forfait mobile pas cher pour rester en contact avec vos proches, ce forfait Prixtel ne vous décevra pas. De plus, il donne accès au réseau 4G d’Orange. Les 10 Mo d’internet fournis vous permettent de maintenir votre smartphone connecté pour le suivi des activités en ligne par le biais des notifications. Sans engagement, cette formule est parfaite pour les utilisateurs qui changent régulièrement de forfait mobile pour profiter constamment de l’évolution du marché.

Forfait Orange Play 40Go tout illimité

Le forfait Orange Play 40Go tout illimité est ce dont vous avez besoin pour naviguer confortablement sur internet. Pour 46,99 € par mois, vous profiterez des meilleurs des réseaux 4G et 4G+ du groupe Orange. Cet abonnement se caractérise par le fait qu’il nécessite un engagement de 24 mois. Grâce à cela, vous aurez à votre disposition un forfait mobile stable. Les appels téléphoniques vers la France ainsi que plusieurs destinations internationales, dont les USA et le Canada, sont illimités avec ce forfait Orange. En plus de cela, les SMS ainsi que les MMS sont illimités vers tous les opérateurs. Cette offre permet d’aller sur internet au moyen des points d’accès WiFi Orange.

Forfait Sosh 2h 50 Mo sans mobile sans engagement

Le forfait Sosh 2h 50 Mo sans mobile sans engagement convient parfaitement aux utilisateurs qui souhaitent bénéficier d’un forfait mobile pas cher. Pour moins de 5 € par mois, l’offre propose des appels téléphoniques d’une durée totale de 2 heures. Pour l’internet, il est question d’une data de 50 Mo. Il est à noter qu’il demeure possible d’aller sur internet même après avoir consommé tout ce volume. Cependant, il faudra payer 0.05 € pour chaque Mo consommé. Et comme il s’agit d’un forfait sans engagement, l’abonné est libre de rester ou de migrer vers une offre plus intéressante.

Forfait Orange Open Mini Fibre 2h 50Mo sans mobile engagement 12 mois

Comme son nom l’indique, le forfait Orange Open Mini Fibre 2h 50Mo sans mobile engagement 12 mois est une offre internet fibre pas cher. En mobilité, vous bénéficiez d’une connectivité 4G+ sur le réseau Orange. Pour la data, il se caractérise par son volume de 50 Mo qui, une fois consommé, ne vous permettra plus d’aller sur internet. En d’autres termes, cette offre est adaptée aux personnes qui souhaitent avoir une parfaite maitrise de leur consommation internet. Le forfait Orange Open Mini Fibre 2h 50Mo sans mobile engagement 12 mois permet en outre de se connecter via les hotspots WiFi Orange. Pour la communication voix, il propose des appels téléphoniques de 2 heures.

