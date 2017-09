Top 5 des téléphones pour seniors à acheter en 2017

Quel mobile pour senior acheter ? Aujourd’hui, afin de vous permettre d’avoir des réponses à cette question, nous vous proposons ce top 5 des meilleurs téléphones pour seniors.

Doro 8031 Noir

Animé par Android, le Doro 8031 Noir est un téléphone pour seniors pratique. Il permet aux personnes âgées de bénéficier d’une utilisation fluide tout en ayant à portée de main des fonctionnalités intéressantes. En effet, ce téléphone portable tactile dispose d’un processeur dual core épaulé par 2 Go de RAM. Son écran de 4,5 pouces d’une définition de 854 x 480 pixels promet un affichage de qualité. Les SMS ainsi que les MMS sont ainsi bien lisibles, d’autant plus que la densité est de 218 pixels par pouce. Pour rappel, plus cette dernière est élevée, plus on peut admirer les détails des contenus.

Les meilleurs prix Doro 8031 Noir Prix avec forfait



Voir tous les prix avec forfait Prix sans forfait



Voir tous les prix sans forfait

Doro 6050 Champagne

Le Doro 6050 Champagne est un téléphone portable à clapet conçu spécialement pour les seniors. Son design pensé pour les personnes âgées assure un confort d’utilisation optimal ainsi qu’une expérience utilisateur unique. Disponible à moins de 100 euros, ce modèle facilite la saisie de texte, d’autant plus que son clavier est retro-éclairé. Grâce à la qualité de ses matériaux de fabrication, il ne craint ni chute ni choc. L’écran de 2,8 pouces du Doro 6050 Champagne possède une définition de 320 x 240 pixels. Pour le divertissement et le stockage de fichiers, un emplacement pour carte micro SD est prévu.

Les meilleurs prix Doro 6050 Champagne Prix avec forfait Voir tous les prix avec forfait Prix sans forfait



Voir tous les prix sans forfait

Polaroid Agate Pro V400 Noir

Le Polaroid Agate Pro V400 Noir est un smartphone Android dont les dimensions de 127.0 x 65.0 x 9.9 mm, pour un poids de 130 grammes, procurent une excellente prise en main. Doté de deux emplacements pour carte SIM, il permet d’utiliser deux forfaits mobiles différents. Son écran de 4 pouces d’une définition de 800 x 480 pixels offre un rendu graphique proche de la réalité dans le sens où la densité est de 233 pixels par pouce et qu’il est question de 16,7 millions de couleurs. Pour la sauvegarde des fichiers de l’utilisateur, ce smartphone Polaroid dispose d’un ROM de 4 Go. Un port pour carte micro SD est également prévu.

Les meilleurs prix Polaroid Agate Pro V400 Noir







Voir tous les prix sans forfait

Emporia Eco Noir

Doté d’une autonomie de 12 heures, l’Emporia Eco Noir met l’accent sur l’essentiel. Ce téléphone portable monobloc vous permet d’appeler ou d’écrire un SMS en toute facilité grâce à ses touches de grande taille. Très léger, ce modèle ne vous gênera pas vu qu’il se glisse facilement dans un sac ou dans une poche. L’Emporia Eco possède des fonctionnalités originales conçues pour les malentendants. Il dispose aussi d’une touche d’appel d’urgence et d’une lampe de poche. Un tuner FM et un appareil photo sont au rendez-vous. À tout cela s’ajoute un support pour carte micro SD.

Les meilleurs prix Emporia Eco Noir Prix avec forfait

Voir tous les prix avec forfait Prix sans forfait

Voir tous les prix sans forfait

Emporia Smart Noir

Parfait pour découvrir l’univers Android, l’Emporia Smart Noir est un téléphone portable pratique. Il propose une expérience polyvalente qui ne pourra que vous séduire. Doté d’un processeur quad-core d’une fréquence de 1,3 GHz, il comporte une RAM de 512 Mo pour vous donner la chance d’installer les applications Android de votre choix. Ce smartphone Emporia comporte un stylet afin d’avoir plus de précision. Un clavier physique à clip est également de la partie pour faciliter la saisie de textes, bref, pour que vous gagniez en ergonomie. Grâce à sa batterie de 2600 mAh, ce smartphone de 4,5 pouces assure une excellente autonomie. Son écran adopte la technologie LCD pour un meilleur confort visuel. D’ailleurs, celui-ci possède une définition de 540 x 960 pixels. Un espace de stockage interne de 4 Go est au rendez-vous, tout comme un support pour carte micro SD.

Les meilleurs prix Emporia Smart Noir











Voir tous les prix sans forfait

Faites-nous savoir en commentaire le mobile de votre choix parmi ces téléphones pour seniors !