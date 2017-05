Top 5 des smartwatches du moment

Les smartwatches offrent des fonctionnalités qui s’ajoutent à celles des smartphones. Les modèles actuels comportent des capteurs qui permettent d’évaluer les activités physiques. Vous recherchez une montre connectée adaptée à vos besoins ? Voici une sélection de produits qui peuvent vous être utiles !

MyKronoz ZeCircle 2 Noir

Fonctionnelle, la MyKronoz ZeCircle 2 Noir est un véritable bijou technologique qui vous accompagnera à tout moment. Pour simplifier sa synchronisation avec votre smartphone, elle est pourvue de modules Wi-Fi et Bluetooth 4.0. La ZeCircle 2 se distingue en outre par son écran couleur tactile de 240 x 198 px. Celui-ci assure des couleurs naturelles parfaites pour découvrir une nouvelle expérience utilisateur. Côté alimentation, ce wearable offre une autonomie de 5 jours grâce à sa batterie de 55 mAh. Elle est en mesure d’émettre des notifications d’appels, de SMS et de MMS. Si vous recherchez également une montre connectée qui vous permet de suivre l’activité de vos amis sur les réseaux sociaux, cette référence vous conviendra.

FitBit Flex Rose

Le FitBit Flex Rose est avant tout un bracelet connecté. Comportant divers types de capteurs, il vous sera d’une grande utilité. En effet, il est en mesure d’analyser la qualité du sommeil, de compter le nombre de pas, etc… S’y ajoute une fonction réveil. Pour couronner le tout, ce wearable est compatible Android, iOS et Windows, bref avec les smartphones les plus vendus dans le monde. Ceci dit, vous n’aurez pas du mal à trouver un mobile compatible. En ce qui concerne son autonomie, celle-ci est d’environ 5 jours grâce à la batterie Li-Po qu’il embarque. On notera que pour appairer cette smartwatch avec un téléphone, il faudra recourir à la technologie Bluetooth 4.0.

Huawei Metis L Gris

La Huawei Metis L Gris est un coach performant qui veille sur vous jour et nuit. Dotée d’un écran monochrome tactile de 1.04 pouce, elle propose des fonctionnalités qui permettent de faciliter le quotidien. Cette montre connectée compatible Android et iOS vous offre la possibilité de suivre efficacement vos activités physiques. Étanche à l’eau et à la poussière, elle vous suivra à l’occasion de vos randonnées ou de vos parties de piscine, surtout qu’elle offre une autonomie de 6 jours grâce à sa batterie Li-Po de 80 mAh. Pour l’affichage, l’écran est de type LCD et se caractérise par une définition de 208 x 208 pixels.

FitBit Blaze Bracelet Classique Or Large Rose

La FitBit Blaze Bracelet Classique Or Large Rose est une smartwatch élégante. Elle est compatible Windows, Android et iOS. Ce qui vous permet de l’utiliser avec la grande majorité des smartphones du marché. Équipé d’un écran LCD de 1.3 pouce, ce bijou technologique unique émet des notifications d’appels et de SMS/MMS. Elle embarque plusieurs types de capteurs qui sont idéaux pour le suivi des activités physiques. Parmi eux figurent un podomètre et un cardiofréquencemètre. La FitBit Blaze Bracelet Classique Or Large Rose est également en mesure d’analyser la qualité du sommeil.

Polar Loop 2 Blanc

La Polar Loop 2 Blanc est montre connectée au design remarquable. Sa couleur blanche est le nec plus ultra de l’élégance. Elle ne vous gênera nullement grâce à son poids plume. Cette smartwatch embarque une batterie Li-Po de 38 mAh et offre une autonomie de 8 jours. Cela est amplement suffisant pour profiter de ses fonctionnalités qui s’avèrent d’ailleurs très utiles au quotidien. Ce wearable émet entre autres des notifications de SMS/MMS. Il dispose d’une fonction d’analyse de la qualité du sommeil et est en mesure de compter le nombre de pas. Côté compatibilité, il peut être apparié avec un smartphone Android et iOS. On notera aussi le fait que la Polar Loop 2 est étanche.

Laquelle de ces montres connectées semble vous intéresser davantage ?