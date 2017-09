Top 5 des meilleurs forfaits sans engagement

Envie de souscrire un abonnement sans engagement ? Ce top 5 des meilleurs forfaits de cette catégorie vous permettra de connaitre les meilleures offres du marché en matière d’abonnements mobiles sans engagement.

Forfait B-And-You Light 30 Go sans mobile sans engagement

Sans engagement, ce forfait Bouygues Telecom vous donne la possibilité d’effectuer des appels téléphoniques vers la France. Il permet aussi d’envoyer des SMS et des MMS de manière illimitée vers tous les opérateurs. Le forfait B-And-You Light 30 Go sans mobile sans engagement est donc tout simplement parfait pour les utilisateurs souhaitant souscrire un abonnement téléphonique complet. Connectez-vous de manière fluide à travers les infrastructures télécoms de Bouygues Telecom grâce à l’enveloppe data de 30 Go qui vous est octroyée. D’ailleurs, on peut toujours aller sur la toile même après avoir épuisé ce volume avec un prix de 0.01 €/Mo. Ce forfait Bouygues Telecom donne accès aux 700 000 hotspots WiFi de l’opérateur.

Forfait Prixtel L’essentiel ajustable 2h 10 Mo

Accessible à 2 € par mois, le forfait Prixtel L’essentiel ajustable 2h 10 Mo est un abonnement 4G permettant d’accéder au réseau 4G du groupe Orange. Il s’agit d’une offre complète dans la mesure où il offre la possibilité d’effectuer des appels téléphoniques, durant deux heures au total, et d’envoyer des SMS ainsi que des MMS. Une data de 10 Mo est fournie avec cette formule pour permettre à l’utilisateur de maintenir son smartphone connecté et ainsi, de recevoir régulièrement des notifications en ligne. Le forfait Prixtel L’essentiel ajustable 2h 10 Mo est conçu pour ceux qui souhaitent avoir une parfaite maîtrise de leurs dépenses en télécommunication.

Forfait B-And-You 24/24 illimité 20 Mo sans mobile sans engagement

Le forfait B-And-You 24/24 illimité 20 Mo sans mobile sans engagement est ce qu’il vous faut pour rester en contact avec vos proches. Proposé à 7,99 € par mois, il offre des appels illimités vers les numéros en France métropolitaine. À cela s’ajoute la possibilité d’envoyer des SMS et MMS à tout moment vers tous les opérateurs. Ce forfait comporte des données dont le volume est de 20 Mo. Aussi, il vous permet de maintenir un smartphone connecté, sans effectuer des téléchargements. Et au cas où vous auriez consommé toute cette enveloppe internet, il vous reste la possibilité de surfer en mode hors forfait avec un tarif de 0.05 €/Mo.

Forfait RED Illimité 30Go sans mobile sans engagement

Le forfait RED Illimité 30 Go sans mobile sans engagement est complet. Pas cher, il répond aux besoins de toutes les catégories d’utilisateurs. Pour seulement 10 € par mois, vous bénéficiez d’une connexion en qualité 4G sur le réseau SFR. Cette offre est sans engagement, ce qui vous donne la possibilité de changer de formule d’abonnement en toute tranquillité. Grâce aux 30 Go de données octroyées, vous bénéficierez d’une connexion internet stable et fluide. Faites tout ce que vous faire faire sur internet en toute liberté. Appelez également vos proches en France métropolitaine en mode illimité. Ce forfait permet d’aller sur internet via les 4 000 000 de hotspots WiFi SFR.

Forfait La Poste Mobile Music 2h 5 Go sans mobile sans engagement

Ce forfait La Poste Mobile Music 2h 5 Go sans mobile sans engagement est particulièrement intéressant. Il vous offre deux heures d’appels pour discuter en toute liberté avec vos contacts téléphoniques. Accessible à moins de 5 € mois, cette offre sans engagement permet d’aller sur la toile à travers les réseaux H+ et 4G de SFR. Les 5 Go d’internet proposés sont suffisants pour maintenir un smartphone connecté pendant un mois, à condition qu’on ne fasse pas des téléchargements. Ce qui semble également intéressant avec ce forfait, c’est le fait que la connexion internet sera bloquée une fois tout ce volume consommé. Ainsi, on aura une parfaite maîtrise de sa consommation internet.

Êtes-vous intéressé par l’un de ces forfaits ?