Comme le marché des smartphones, celui des drones connait un essor spectaculaire. D’ailleurs, c’est pour cette raison que nous vous proposons aujourd’hui ce top 5 des meilleurs drones de 2017.

Yuneec Q500 Typhoon 4K Noir

Le drone Yuneec Q500 Typhoon 4K Noir est conçu pour les utilisateurs de différents niveaux. Compatible Android et Windows, il permet de tourner des vidéos de qualité avec sa caméra de 20 mégapixels. En effet, celle-ci supporte très bien la qualité 4K pour immortaliser les moments chers de la manière la plus remarquable. De plus, l’appareil photo couvre une énorme surface avec son angle de rotation de 360°. Ce drone 4K est parfait pour les sportifs avec sa vitesse de déplacement de 46,8 km/h. Ses vitesses de décollage et d’atterrissage sont respectivement de 18 km/h et de 10,8 km/h.

DJI Phantom 3 Blanc

Fonctionnant aussi bien avec un smartphone Android qu’iOS, le drone DJI Phantom 3 Blanc est un appareil volant aux performances exceptionnelles. Possédant une vitesse de déplacement jusqu’à 57,5 km/h, il assure des clichés de grande qualité grâce à sa caméra de 12 millions de pixels. Vous pouvez tourner des vidéos en qualité 2,7K avec une définition de 2704 x 1520p. Côté autonomie, le DJI Phantom 3 est capable de tenir 25 minutes en vol, ce qui permet de parcourir une longue distance. À noter que des lumières LEDs sont embarquées. Elles indiquent à l’utilisateur le niveau de batterie. Le ESC assure en outre une bonne stabilité en vol dans la mesure où cette technologie est conçue pour gérer le moteur.

BigBen Connected Fly Wifi Blanc

Le drone BigBen Connected Fly Wifi Blanc est un quadricoptère qui garantit des photos aériennes de qualité. Compatible Android et iOS, il est muni d’une puce WiFi pour la transmission des données. Il est doté d’un gyroscope 6 axes 4 canaux pour une meilleure gestion de la navigation. Une caméra VGA est au rendez-vous pour les prises de vue. D’ailleurs, le BigBen Connected Fly Wifi se distingue par le fait qu’il permet à l’utilisateur de sauvegarder directement les clichés sur son smartphone. Offrant une autonomie de 8 heures en vol, ce drone pas cher possède une vitesse de déplacement horizontale de 28,8 km/h.

DJI Mavic Pro Gris

Le drone DJI Mavic Pro Gris est un objet connecté qui offre une qualité d’image exceptionnelle. Équipé d’une caméra de 12 mégapixels, il est en mesure de tourner des vidéos dans une qualité Full HD (1920 x 1080p). Son autonomie d’environ 27 minutes permet de parcourir une longue distance et ainsi de prendre de nombreux clichés. Le DJI Mavic Pro Gris est capable d’atteindre une altitude de 5 km, ce qui est énorme pour un drone. Sa vitesse est de 65 km/h. La vitesse est d’ailleurs affichée sur un écran OLED. Ce quadricoptère offre une grande sécurité d’utilisation dans la mesure où il est capable de sentir un obstacle jusqu’à 15 mètres de distance.

Parrot BePop 2 Blanc

Le Parrot BeBop 2 Blanc est un drone unique en son genre. Compatible avec de nombreuses plateformes, entre autres, Android, iOS, Windows, Blackberry et Tizen, il est adapté à toutes les catégories d’utilisateurs. Cet appareil connecté embarque une batterie de 2700 mAh qui garantit une autonomie en vol jusqu’à 25 minutes. Le Parrot BeBop 2 peut atteindre une vitesse de 60 km/h. L’application FreeFlight Pro permet de sauvegarder les parcours. Pour la photo et la vidéo, il est question d’une caméra avec un angle de 180° dont la résolution est de 16 millions de pixels. Ce dispositif peut enregistrer des vidéos en qualité Full HD.

Faites-nous savoir en commentaire le drone que vous préférez le plus dans ce top 5.