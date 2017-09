Top 5 des meilleures tablettes hybrides du moment

Les tablettes hybrides ont l’avantage de pouvoir être utilisées à la façon d’un PC portable. Le marché en propose maintenant une grande variété comme vous pouvez le constater dans ce top 5 des meilleures tablettes 2 en 1 du moment.

Microsoft Surface Book i5 256Go Argent

La Microsoft Surface Book i5 256Go Argent est une tablette 2 en 1 ultime pour le divertissement et le travail. Elle bénéficie des performances d’un ordinateur portable et de l’ergonomie d’une tablette tactile. Cette tablette Microsoft dispose d’une dalle TFT de 13,52 pouces d’une résolution de 3000 x 2000 pixels. Grâce aux 16,7 millions de couleurs disponibles, vous aurez droit à un affichage fidèle à la réalité. Côté SoC, ce modèle embarque un processeur Intel Core i5 épaulé par 8 Go de RAM. Son autonomie en lecture vidéo est d’environ 12 h. La Microsoft Surface Book i5 256Go Argent dispose d’un appareil photo dorsal de 8 mégapixels et d’une webcam de 5 mégapixels.

Samsung Galaxy TabPro S Blanc

Une tablette hybride aux performances extraordinaires, la Samsung Galaxy TabPro S Blanc vous suivra partout. Cette référence se distingue par son élégance et sa configuration qui n’a rien à envier aux ardoises haut de gamme du marché. Cette tablette Samsung est en mesure d’exécuter facilement les applications qui nécessitent d’énormes ressources. En effet, elle est équipée d’un processeur Intel Core m3-6Y30 dual core dont la fréquence d’horloge est de 2,2 GHz. Une mémoire vive de 4 Go est au programme. Pour l’affichage, il est question d’un écran Super AMOLED de 12 pouces capable d’afficher en QHD. La Samsung Galaxy TabPro S Blanc est dotée d’une ROM de 128 Go.

Google Pixel C 32Go Gris Aluminium

La Google Pixel C 32Go Gris Aluminium est une tablette portée par une coque entièrement en aluminium. Son design est l’un des plus attrayants du marché. Il s’agit bien évidemment d’une tablette Android. La taille de son écran est de 10,2 pouces. Celui-ci possède une résolution de 2560 x 1800 pixels, ce qui implique une densité de 307 pixels par pouce. Ce modèle est doté d’une mémoire de stockage interne de 32 Go. Son processeur NVIDIA Tegra X1 épaulé par 3 Go de RAM est le nec plus ultra de la performance. À noter que ce modèle dispose d’une barre lumineuse placée à l’arrière de l’écran qui indique l’énergie restante dans la batterie.

Asus Transformer Book T100 32Go Noir

Une tablette Windows idéale pour les utilisateurs compulsifs, l’Asus Transformer Book T100 32Go Noir promet une grande praticité. Il s’agit d’une ardoise dotée d’un dock clavier afin de rendre la saisie de textes plus rapide. L’Asus Transformer Book T100 32Go possède une belle performance avec son processeur quad-core cadencé à 1,333 GHz et sa mémoire vive de 2 Go. Elle arbore une dalle LED de 10,1 pouces d’une définition HD (1366 x 768 pixels). Sa mémoire interne de 32 Go peut être étendue avec une carte micro SD. En outre, elle fait profiter d’une autonomie de 10 heures en lecture vidéo, ce qui est supérieur à la moyenne.

Microsoft Surface Pro 4 i7 512Go Argent

Tablette hybride de 12,3 pouces très performante, la Microsoft Surface Pro 4 i7 512Go Argent est parfaite pour les utilisateurs les plus exigeants. Comme son le suggère, il s’agit d’une ardoise qui est propulsée par un processeur Intel Core i7 associé avec 16 Go de RAM ! Cette tablette Windows offre une performance largement supérieure à celle de la plupart des ardoises, voire des PC, du moment. Son écran LCD d’une définition de 2736 x 1824 pixels délivre des images d’une très grande qualité. À noter que vous pouvez utiliser un clavier physique ainsi qu’une carte de stockage externe au cas où les 512 Go de ROM ne suffiraient pas.

Faites-nous savoir en commentaire la tablette hybride que vous préférez le plus !