Top 5 des forfaits mobiles de B&You

Vous désirez souscrire un forfait mobile B&You ? Voici une sélection des meilleures offres proposées par cette marque française de téléphonie mobile lancée en 2011.

Forfait B-And-You 24/24 illimité 20Go sans mobile sans engagement

Conçu pour les utilisateurs à la recherche d’un forfait mobile accessible, le forfait B-And-You 24/24 illimité 20Go sans mobile sans engagement permet de rester connecté à tout moment. Il inclut un forfait d’appels illimités vers la France. S’y ajoute la possibilité d’envoyer des SMS et MMS de manière illimitée vers tous les opérateurs. Grâce au 20 Go octroyés, il vous sera possible de bénéficier d’une connexion internet rapide sur le réseau 4G et 4G+ de Bouygues Telecom. Le forfait B&You 24/24 illimité 20Go sans mobile sans engagement donne également accès aux 700,000 Hotspots Wi-Fi de Bouygues Telecom. À noter que vous pouvez continuer à surfer sur internet même après épuisement du débit initial. Cependant, vous basculerez automatiquement en mode hors forfait.

Forfait B-And-You 2h 20Mo bloqué sans engagement

Le forfait B-And-You 2h 20Mo bloqué sans engagement est parfait pour les utilisateurs en quête d’un forfait mobile pas cher et complet. Sans engagement, il vous donne la possibilité de changer de formules d’abonnement à tout moment. En ce qui concerne les appels, cette formule proposée par Bouygues Telecom offre deux heures d’appels pour moins de 5 euros par mois. Les SMS et les MMS sont illimités vers tous les opérateurs. Pour ce qui est de la connectivité, il est question d’une enveloppe data de 20 Mo permettant de maintenir son smartphone connecté et ainsi de suivre les notifications d’emails et d’activités sur les réseaux sociaux, par exemple.

Forfait B-And-You 24/24 bloqué 20Mo sans engagement

Le forfait B-And-You 24/24 bloqué 20Mo sans engagement permet d’accéder au réseau 4G de Bouygues Telecom. Il fait profiter d’un forfait d’appels illimités 24h/24 vers les destinations de France. Pour moins de 11 euros par mois, vous avez également à votre disposition une enveloppe data de 20 Mo permettant d’aller sur internet à tout moment. Étant donné qu’il s’agit d’un abonnement sans engagement, vous pouvez changer de formules à tout moment. D’ailleurs, sachez que le forfait B-And-You 24/24 bloqué 20Mo sans engagement inclut une possibilité d’envoyer des SMS et des MMS vers tous les opérateurs à tout moment. Il donne également accès aux 700,000 Hotspots Wi-Fi Bouygues Telecom.

Forfait B-And-You 24/24 illimité 50Go France sans mobile sans engagement

Le forfait B-And-You 24/24 illimité 50Go France sans mobile sans engagement vous fait profiter pleinement d’internet. Grâce à l’enveloppe data de 50 Go, il vous sera possible de surfer sur la toile continuellement. Profitez de vos réseaux sociaux favoris et visitez des sites d’information à n’importe quel moment. D’autant que vous bénéficiez d’une connexion internet rapide grâce aux signaux 4G et 4G+ de Bouygues Telecom. Cet abonnement sans engagement vous permet en outre d’avoir un forfait d’appels illimités vers la France métropolitaine. S’y ajoute la possibilité d’envoyer des SMS et MMS 24h/24 et 7j/7. Le forfait B-And-You 24/24 illimité 50Go France sans mobile sans engagement inclut 74 chaînes TV que vous pourrez regarder via l’application B.tv.

Forfait B-And-You 24/24 illimité 20Go Europe sans mobile sans engagement

Le forfait B-And-You 24/24 illimité 20Go Europe sans mobile sans engagement vous donne la possibilité d’appeler vers les mobiles de la France métropolitaine, des DOM, de l’Amérique du Nord, de la Chine et vers les téléphones fixes de 120 destinations internationales. Côté internet, il inclut une enveloppe data de 20 Go qui permet en outre de se connecter via les 700,000 Hotspots Wi-Fi de Bouygues Telecom. On notera aussi le fait que les SMS et MMS sont illimités vers tous les opérateurs.

Dites-nous en commentaire le forfait B&You qui vous intéresse le plus dans ce top 5.