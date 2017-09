Vous ne savez pas quel casque audio avec fil adopter ? Ce top 5 des casques audio filaires vous permettra de trouver le modèle idéal.

AKG N90Q Quincy Jones Or

L’AKG N90Q Quincy Jones Or est un casque audio sans fil aux performances audio extraordinaires. Il peut être utilisé avec un smartphone, une tablette ou n’importe quel appareil doté d’une prise jack de 3.5 mm. Son câble long de 3 mètres vous donne la possibilité de l’utiliser en toute facilité. L’AKG N90Q Quincy Jones Or possède une réponse en fréquence de 10 Hz à 30 kHz. Son impédance de 32 ohms et sa sensibilité de 110 dB assurent un son puissant. Un micro est intégré pour les appels téléphoniques et pour l’enregistrement de notes vocales. Profitez également d’un confort d’utilisation exceptionnel grâce à la qualité des matériaux de fabrication de ce casque audio AKG.

Bowers & Wilkins P3 Serie 2 Noir

Le casque audio Bowers & Wilkins P3 Serie 2 Noir est un dispositif audio unique en son genre. Il s’agit d’un modèle supra-auriculaire qui fait profiter d’une performance sonore à couper le souffle. Profitez d’une basse profonde vu que la réponse en fréquence est de 10 Hz à 20 kHz. Le casque Bowers & Wilkins P3 Serie 2 Noir est pratique grâce à ses oreillettes pliables. D’ailleurs, il ne pèse que 130 g. Tout cela vous permet de le transporter dans un petit sac sans la moindre gêne. Le câble doté d’une prise jack de 3.5 mm est détachable pour encore plus de praticité. Enfin, sachez que ce dispositif audio possède une sensibilité de 111 dB.

JBL E35 Noir

Bénéficiez d’une sonorité incomparable avec le JBL E35 Noir. Ce casque audio supra-auriculaire est un must pour les passionnés de son. Fabriqué par la célèbre firme américaine, il vous permettra de savourer vos morceaux préférés. Le JBL E35 Noir est en mesure de reproduire les fréquences entre 20 Hz et 20 kHz. Il dispose d’une impédance de 32 ohms, ce qui en fait un accessoire adapté au PC, smartphone, lecteur MP3, etc. Vous pouvez effectuer un appel téléphonique sans avoir à se saisir de votre téléphone grâce à l’existence d’un micro. Pour cela, une télécommande y est intégrée.

Audio-Technica ATH-ANC50iS Noir

L’Audio-Technica ATH-ANC50iS Noir est un casque audio avec fil pas cher répondant aux exigences des audiophiles. Doté de transducteurs performants, il permet d’écouter toute sorte de musique grâce à sa réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz. Avec sa sensibilité de 97 dB, l’Audio-Technica ATH-ANC50iS Noir convient à tout appareil équipé d’une prise jack de 3.5 m. D’ailleurs, la longueur de son câble est de 1,2 mètre. Pour vous donner la possibilité de téléphoner en toute liberté sans avoir à vous servir physiquement de votre smartphone, un microphone est au programme. À cela s’ajoute une télécommande pour la gestion de la lecture musicale et de l’appel.

Beats By Dre EP Noir

Le casque audio Beats By Dre EP Noir est un modèle qui vous fera plonger dans une ambiance musicale sans précédent. Ses haut-parleurs offrent un son d’une qualité incomparable. Il peut être utilisé avec un smartphone, un lecteur MP3, un PC, une tablette, etc… Le Beats By Dre EP Noir se distingue aussi par son design sobre. Il est doté d’un système de réduction de bruits efficace. Ce qui en fait un accessoire indispensable dans les environnements bruyants. Pour couronner le tout, un micro est au rendez-vous pour les appels téléphoniques et l’enregistrement de notes vocales. On notera aussi la présence d’une télécommande.

