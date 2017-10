Top 5 des box sans engagement à moins de 20 euros

Quel forfait internet sans engagement pas cher choisir ? Vous vous posez cette question ? Voici alors le top 5 des box sans engagement proposées en dessous de 20 €.

RED Box

Envie de souscrire une box internet à la fois fiable et complète ? Le forfait RED Box ne vous décevra pas. Cette formule d’abonnement sans engagement promet un débit descendant jusqu’à 200 Méga et ascendant jusqu’à 50 méga. Grâce à de tels débits, vous pourrez tout faire sur internet. Effectuez des téléchargements et visitez des plateformes de streaming tout en bénéficiant d’une grande fluidité de la lecture vidéo. Opter pour cette offre de Bouygues Telecom, c’est privilégier la qualité. En effet, elle procure une connectivité par fibre optique stable, sans mentionner le fait que les appels téléphoniques vers la France et l’international sont illimités.

Orange Livebox Zen Fibre

Le forfait Orange Livebox Zen Fibre est ce qu’il y a de mieux pour les internautes exigeants. Il se caractérise en particulier pour ses débits en téléchargement et en téléversement de 100 Mo. Autant dire qu’avec cet abonnement, vous pourrez échanger facilement des fichiers sur internet. Il est proposé avec une capacité d’hébergement de 10 Go pour que l’abonné puisse sauvegarder des données en ligne. À cela s’ajoute la possibilité d’effectuer des appels téléphoniques illimités vers la France et l’international. Cette box internet sans engagement d’Orange comprend un bouquet TV de 160 chaînes dont 40 en HD. Il est accessible à seulement 19,99 €/mois.

RED Box Série spéciale

Le forfait RED Box Série spéciale est un forfait internet sans engagement proposé à seulement 10 € par mois. À ce prix-là, l’abonné bénéficie d’un débit pouvant aller jusqu’à 100 Mo en téléchargement. En upload, celui-ci peut atteindre 50 Méga. Comme il s’agit d’une formule d’abonnement sans engagement, on peut la résilier à tout moment. La box RED Box Série spéciale met à disposition une communication voix illimitée vers les fixes de France métropolitaine. Les appels téléphoniques vers plusieurs destinations internationales sont également illimités. Vous pourrez profiter de chaînes TV grâce à une option.

Alice AliceBox Initial

Complète et pas cher, la box Alice AliceBox Initial vous permettra de rester en contact avec vos proches et de bénéficier d’une connexion internet stable. Le protocole ADSL offre un débit descendant jusqu’à 15 Méga et ascendant jusqu’à 1 Méga. De quoi permettre de surfer confortablement sur internet, surtout dans les zones non couvertes par la 4G. Ce forfait met à disposition deux boîtiers et un disque dur de 40 Go pour le stockage des données de l’utilisateur. Par ailleurs, il comporte un bouquet TV de 90 chaînes. Les appels vers les fixes sont illimités aussi bien vers la France que l’étranger. Puisqu’il s’agit d’un abonnement sans engagement, l’abonné peut changer de formule à chaque fois qu’il le souhaite.

Orange Livebox Zen VDSL2

Le forfait Orange Livebox Zen VDSL2 est une offre avantageuse accessible à moins de 20 € par mois. Pour cela, on bénéficie d’un débit jusqu’à 50 Méga en download et jusqu’à 8 Méga en upload. Deux boîtiers sont proposés avec cet abonnement sans engagement pour une meilleure expérience utilisateur. À cela s’ajoute une capacité d’hébergement de 10 Go. En clair, cette offre permet de sauvegarder des données en ligne. Le forfait Orange Livebox Zen VDSL2 propose un bouquet TV de 160 chaînes, dont 40 en HD. Pour ce qui est de la communication voix, les appels téléphoniques vers les fixes de France sont illimités, tout comme ceux de certaines destinations internationales.

Avez-vous trouvé dans ce top 5 la box internet sans engagement pas cher qu’il vous faut ?