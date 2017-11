Top 5 des meilleurs photophones pour immortaliser les fêtes de fin d’année ?

Les fêtes de fin d’année méritent d’être immortalisées de façon originale. Retrouvez dans ce comparatif les meilleurs photophones qui vous permettront de réaliser de magnifiques clichés pendant cette période et notamment durant Noël.

Samsung Galaxy Note 8 Noir

Le Samsung Galaxy Note 8 Noir est un véritable photophone dont la performance photographique vous plaira à coup sûr. Muni d’un double capteur dorsal de 12 mégapixels, il vous permettra de réaliser des clichés mémorables. Vous pouvez aussi tourner des vidéos en qualité 4K. Cette phablette Android de 6,3 pouces propose en outre une caméra frontale de 8 mégapixels pour les appels vidéo. Ce composant vous donne aussi la possibilité de bien immortaliser les fêtes de fin d’année comme Noël grâce à des selfies à couper le souffle. Il est à noter que le Galaxy Note 8 est animé par un processeur Exynos 8895 épaulé par 6 Go de RAM.

Apple iPhone 8 Plus 64 Go Gris Sidéral

Conçu pour les passionnés de photo, l’Apple iPhone 8 Plus 64 Go Gris Sidéral est l’un de ces photophones qui constitue une référence parfaite pour faire de Noël un événement inoubliable. Il dispose d’un double capteur dorsal de 12 mégapixels ultra performant. Profitez de cette configuration pour créer un effet bokeh. Comme si cela ne suffisait pas, l’iPhone 8 Plus comporte une caméra frontale qui n’est pas seulement capable de tourner des vidéos, mais aussi de prendre de belles photos. Doté d’une résolution de 7 mégapixels, ce capteur photo secondaire est suffisamment bien configuré pour des selfies largement réussi.

OnePlus 5 Noir

Le OnePlus 5 Noir est un smartphone Android haut de gamme qui ne vous décevra pas. Il mise sur un double appareil photo dorsal de 16 mégapixels doté d’un flash LED. Aussi, vous pourrez réaliser de magnifiques photos même la nuit. Ce qui s’avère également intéressant sur ce smartphone de 5,5 pouces, c’est le fait qu’il soit équipé d’un APN à l’avant de 16 mégapixels en ouverture f/2.0. Pour l’affichage, un écran Super AMOLED est prévu dans le but de vous donner l’opportunité de bénéficier d’un rendu graphique exceptionnel pour bien profiter de vos photos et vidéos. Pour la fluidité de la navigation dans les menus, un processeur Qualcomm Snapdragon 835 épaulé par 6 Go de RAM est au rendez-vous.

HTC U11 Chrome irisé

Le HTC U11 Chrome irisé vous suivra partout, surtout lors de la célébration de Noël ou du Nouvel An. Muni d’un APN dorsal très performant, il vous permettra de figer tous les instants de façon sans précédent. En effet, il est question d’un capteur de 12 mégapixels avec un flash LED. Pour les selfies, une caméra frontale de 16 mégapixels est prévue. Cette dernière possède une ouverture f/2.0 pour des autoportraits parfaits. Il est à noter que le HTC U11 est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 835 associé à 4 Go. Conforme à la norme IP67, il possède une grande résistance aux éclaboussures. Son autonomie en parole de 24,5 h est tout simplement sublime pour un smartphone Android de son genre.

Sony Xperia XZ Premium Noir

À la recherche d’un smartphone de 5,5 pouces pour immortaliser les fêtes de fin d’année ? Le Sony Xperia XZ Premium Noir vous plaira. Ce modèle comporte un appareil photo dorsal de 19 mégapixels équipé d’un flash LED et une caméra frontale de 13 mégapixels. Pour des selfies mémorables, optez pour ce téléphone portable tactile Sony. D’autant qu’il propose un grand nombre de fonctionnalités permettant de faciliter les prises de vue. Un GPS est par exemple au programme pour la géolocalisation des photos. Notons que le Sony Xperia XZ Premium est équipé d’un lecteur d’empreintes digitales.

Avez-vous particulièrement un faible pour l’un de ces photophones haut de gamme ?