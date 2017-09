TomTom, quelle montre connectée choisir cette année ?

Vous désirez adopter une montre connectée TomTom ? Avant de courir en magasin ou d’acheter n’importe quel produit sur le net, nous vous invitons à consulter ce comparatif.

TomTom Runner 3 Cardio S Noir et Vert

Une montre connectée Bluetooth offrant une autonomie de 21 jours, la TomTom Runner 3 Cardio S Noir et Vert se distingue aussi par son seul bouton de navigation qui permet de naviguer facilement dans les menus. Son écran monochrome fait profiter d’un affichage d’une grande qualité, lisible dans n’importe quelle condition. Avec son poids de 49 g seulement, cette montre connectée TomTom ne vous gênera pas. D’ailleurs, le fait qu’elle soit étanche permet de la porter dans un environnement humide (salle d’eau, piscine, etc). Il s’agit aussi donc d’une smartwatch parfaite pour les passionnées de randonnées. Sachez en outre qu’elle dispose d’un podomètre et d’un cardiofréquencemètre.

TomTom Golfer 2 Fin Gris

Comme son nom l’indique, la TomTom Golfer 2 Fin Gris est une montre connectée parfaite pour les passionnés de golf. Elle permet de suivre la performance sur le terrain qu’à la maison. Ce bijou de technologie renferme des informations sur plus de 40 000 parcours internationaux. Avec son design sobre, ce modèle convient aux utilisateurs de toutes les catégories. Il dispose d’un écran tactile LCD pour afficher les différentes notifications et les informations sur la performance physique. Optez pour la Golfer 2 Fin Gris si vous avez également besoin d’une smartwatch équipée d’un appareil photo. En effet, cette référence comporte un APN de 1 mégapixel.

TomTom Adventurer Cardio + Music Noir

Envie d’adopter une montre connectée pratique et fonctionnelle ? Optez pour la TomTom Adventurer Cardio + Music Noir. Elle dispose d’un lecteur audio et un espace de stockage interne de 3 Go pour le stockage de vos morceaux préférés. Compatible Android et iOS, la Adventurer Cardio + Music Noir comporte un écran d’une résolution de 144 x 168 px garantissant un affichage confortable en toute condition. Par ailleurs, elle est bardée de capteurs pour l’évaluation des activités physiques (podomètre, cardiofréquencemètre, analyse du sommeil…). Sachez aussi qu’un réveil est de la partie. Pour l’apparier avec un appareil compatible, il suffit d’activer le module Bluetooth.

TomTom Runner 2 Music Noir

Parfaite pour les passionnés d’objets connectés, la TomTom Runner 2 Music Noir est un véritable bijou technologique à la fois élégant et tendance. Conçue spécialement pour vous permettre de faciliter votre quotidien, cette montre intelligente vous sera d’une grande utilité. Compatible Android et iOS, elle offre 5 heures d’autonomie pour profiter pleinement de vos playlists. La Runner 2 Music Noir se synchronise avec un smartphone via Bluetooth. Son écran de 144 x 168 pixels permet d’apercevoir les notifications sur les activités physiques. En effet, cette smartwatch TomTom est dotée d’un podomètre.

TomTom Spark Music Violet

Fonctionnelle, la TomTom Spark Music Violet est une montre connectée qui vous séduira par sa simplicité. Elle propose un ensemble de fonctionnalités permettant de contrôler les activités physiques (podomètre, chronomètre, etc.). Doté d’une autonomie de 5 heures, ce modèle convient aux utilisateurs qui souhaitent profiter de leurs playlists en mobilité au moyen d’un casque audio Bluetooth par exemple. La Spark Music Violet dispose d’une mémoire interne de 3 Go. Son écran de 1,4 pouce d’une définition de 144 x 168 pixels promet un affichage confortable même en plein soleil. Les contenus seront ainsi bien lisibles en mobilité. Elle comporte en outre un haut-parleur. Côté compatibilité, elle peut être utilisée avec un smartphone Android ou iOS.

