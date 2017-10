Tinder l’aide à retrouver son minou

Une jeune femme a pu retrouver son chat perdu grâce à une annonce effectuée sur Tinder. Apparemment, la plateforme ne sert pas qu’à rencontrer des gens.

Vous vous trompez si vous pensez que Tinder ne peut pas vous aider à retrouver une chose perdue. Grâce à ses milliers, voire millions de membres, l’application constitue un moyen efficace pour demander de l’aide à d’autres personnes. En tout cas, c’est ce qu’une jeune britannique du nom de Katie Alsop a fait lorsque son chat Peanut a soudainement disparu dans la nuit. Pour cela, elle a ouvert un profil Tinder pour son chat. « J’ai ouvert un compte Premium, mis un ‘boost’ pour attirer davantage l’attention et téléchargé une photo d’avis de recherche avec une récompense et mon numéro, avec aussi une photo de moi et de mon chat » raconte-t-elle à huffingtonpost.co.uk.

Son chat retrouvé en quelques minutes seulement grâce à Tinder

La jeune britannique de 26 ans, habitant du comté de Northampton, indique également que pour obtenir des résultats pertinents, elle règle les paramètres de recherche afin que les membres se trouvant dans un rayon de 10 km autour de sa maison puissent voir l’annonce. Trente minutes après l’ouverture du profil Tinder, un certain Charlie appelle Katie. Celui-ci lui dit avoir trouvé son chat dans son jardin. « Charlie m’a dit qu’il regardait mon profil Tinder, qu’il a regardé par sa fenêtre et que mon chat était dans son jardin ! » explique la jeune britannique. Et comme il est difficile d’attraper l’animal, Charlie et Katie élaborent un plan. Ils mettent en place dans le voisinage de la litière pour chat afin de créer une sorte de chemin qui mène au domicile de la jeune femme. Et cela fonctionne ! « Je n’aurai jamais su où chercher Peanut si je n’avais pas utilisé Tinder, et je pense vraiment qu’il n’aurait pas retrouvé son chemin tout seul », raconte-t-elle.

Que pensez-vous de cette histoire ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire.