Tinder, Happn et compagnie sont victimes de failles de sécurité

Si vous utilisez une de ses applications de rencontre, sachez qu’elles ne sont pas vraiment sécurisées et que des fuites d’informations personnelles sont possibles, même sur Tinder.

Les fuites de données personnelles ne sont malheureusement pas chose nouvelle, si une application mobile n’atteint pas un certain niveau de sécurité, vous pouvez, inconsciemment, donner votre position ou être infecté par un malware. C’est Kaspersky Lab qui a mené l’enquête sur neuf applications de rencontres (Tinder, Bumble, OK Cupid, Badoo, Mamba, Zoosk, Happn, WeChat et Paktor). La société de protection contre les attaques pirates est formelles, les applications ne sont pas bien protégées.

Tinder ne protège pas les données personnelles

Tout d’abord, il est facile de vous retrouver sur les réseaux sociaux, si vous avez décidé de ne pas divulguer votre vrai nom mais que vous avez tout de même renseigné quelques informations sur vous, on peut facilement vous retrouver, comme l’expliquent les chercheurs : « Dans 60 % des cas, ces informations étaient suffisantes pour identifier les utilisateurs sur un réseau social comme Facebook ou LinkedIn, et d’obtenir l’intégralité de leurs noms ». Sur Happn c’est encore pire, il suffit d’intercepter votre numéro d’identifiant si votre compte est lié à Facebook et bim.

Un pirate peut facilement intercepter votre connexion si vous avez un appareil iOS, puisque les applications envoient les données sur HTTP et non HTTPS, c’est une faille qui est présente sur Zoosk par exemple. Tinder, Mamba, Zoosk, WeChat et Paktor, quant à eux, ne sécurisent pas vos emplacements. Il est facile de leur envoyer une fausse localisation, il est donc possible de connaître précisément votre emplacement si on insiste un peu. Donc finalement, ne partagez pas trop d’informations sur vous, pour la sécurité de vos données.

