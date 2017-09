Tinda Finger : le nouveau gadget indispensable pour matcher sur Tinder !

La célèbre application de rencontre Tinder a désormais un accessoire qui vous permet de matcher un maximum de personnes, sans être coincé devant votre smartphone ! On vous en dit plus.

Pour rappel, Tinder est une application qui vous permet de faire des rencontres en ligne. Vous avez la possibilité de sélectionner vos préférences et l’application vous propose des personnes à rencontrer prés de chez vous. Pour ce faire, on vous propose de voir des photos de la personne et une courte description. Si vous êtes intéressé par la personne, il vous suffit de glisser votre doigt vers la droite, sinon vers la gauche. Pour pouvoir communiquer avec une personne, il faut que celle-ci vous ait également choisi. Une fois le « match » fait, vous pouvez commencer une discussion avec la personne. Malheureusement, il n’est pas possible de savoir qui vous a choisi, sauf pour les membres premium.

Pour ceux d’entre vous qui utilisent l’application, vous savez très bien qu’il est parfois pénible de devoir glisser son doigt pour sélectionner une personne, surtout si vous acceptez tout le monde. C’es pourquoi des utilisateurs ont inventé pour vous le Tinda Finger !

Tinder : comment faire 6000 swipes par heure

Le gadget se présente comme un outil simple, une prise smartphone accompagné d’une sorte de fil de fer qui comprend un doit en plastique pour l’écran tactile. Il vous suffit de brancher le Tinda Finger dans votre prise charge de smartphone pour qu’il commence à tourner en rond, match garantis ! Le concepteur de ce produit propose plusieurs modèles pour les iPhone, mais aussi avec une prise USB Type-C ou Micro-USB pour les autres. L’outil n’est pas encore disponible sur le marché, il est actuellement en crowdfunding sur Kickstarter, mais il a déjà atteint son objectif de 2000 euros sur le site ! Une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Tinder.

Que pensez-vous de ce gadget ? Dites-le-nous en commentaire !