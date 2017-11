Pour Tim Cook, le prix d’un iPhone X est équivalent à celui d’un café !

D’après le big boss de la firme à la pomme, si vous avez le luxe de vous payer un café par jour, alors vous pouvez acheter l’iPhone X. Evidemment.

Depuis la conférence de septembre et le dévoilement de l’iPhone X, les utilisateurs se posent des questions sur le prix de l’appareil, qui est plutôt excessif ! La version 64 Go de l’appareil est proposée au prix de 1 159 euros sur le site de la firme et d’après Tim Cook, il serait bon marché.

Acheter un iPhone X c’est comme acheter un café par jour

Le président de la firme de Cupertino a récemment déclaré que s’offrir un iPhone X, c’est le même luxe que s’acheter un café par jour. La logique de Tim étant que si vous économisiez 3 euros chaque jour au lieu d’acheter un café, vous auriez le budget nécessaire pour acquérir le smartphone. Même si on voit la logique dernière ce raisonnement, la nonchalance de Cook est assez impertinente.

Il est vrai que de nos jours, les abonnements mensuels sont de plus en plus présents, que ce soit pour des services tels que Netflix, Deezer ou encore un abonnement smartphone chez un opérateur. Pour Tim Cook, il est préférable de réserver un budget mensuel pour vous procurer un appareil que de tout débourser d’un seul coup. De ce fait, le prix est amorti et vous pouvez profiter d’un nouvel appareil pour un abonnement pas très encombrant.

L‘iPhone Update Program permet également de changer chaque année de smartphone, pour cela vous avez un abonnement à payer chaque mois, qui vous permettra ensuite d’échanger votre appareil actuel.

Que pensez-vous de la déclaration de Tim Cook ? Dites-nous tout en commentaire !