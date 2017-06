[TEST] Chargeur Accoo : 100% personnalisable et ultra-pratique

Accoo (à prononcer « Accou ») est une startup française qui propose des chargeurs 100% personnalisables et compatibles avec pratiquement tous les smartphones pour permettre à votre appareil de tenir le coup pendant encore plusieurs heures. On a testé pour vous un chargeur Accoo.

L’autonomie de votre téléphone ne répond plus à vos attentes ? Accoo a la solution pour vous avec ses chargeurs nomades. Certes, il y a le choix parmi la tonne de batteries de secours proposées par d’autres marques mais les produits d’Accoo sont de véritables bijoux qui vont vous séduire en un instant. Le coffret renferme un Accoo, un adapteur Lightning, un câble USB et une pochette de protection. Ici, nous allons vous parler de l’Accoo Space, un chargeur qui vous mettra des étoiles dans les yeux.

Une claque visuelle

La version « Space » a comme thème l’espace (tout le monde l’a deviné). Le modèle testé (taille M) a des dimensions de 105 x 69 x 9 mm et un poids de 104 g. Il se rangera sans problème dans un sac ou dans une poche. Les finitions sont particulièrement soignées et aucun défaut de fabrication n’a été noté. De plus, l’Accoo Space est agréable au toucher.

En bas à droite de la face avant, un indicateur lumineux se trouve au centre de la lettre « a » du logo. Si la LED clignote une fois, le chargeur Accoo est chargé entre 0 et 25%. Deux clignotements signifient qu’il est chargé entre 25 et 50%. Trois clignotements renvoient à une charge comprise entre 50 et 75%. Enfin, quatre clignotements vous indiquent que l’Accoo est chargé entre 75 et 100%.

Pas seulement compatible avec les smartphones

Un câble microUSB pour Android et Windows Phone ainsi qu’un connecteur iPhone (5, 6 et 7) sont directement intégrés dans le chargeur. Pas de panique, il existe des adaptateurs sur le site de la marque si votre appareil n’est pas compatible. Le chargeur Accoo fonctionne également avec tous les appareils électroniques se chargeant par microUSB comme les tablettes, les manettes de console ou encore les cigarettes électroniques.

Une batterie pleine en peu de temps

Le chargeur Accoo testé a une capacité de 5000 mAh. Il se charge en 5h sur une prise murale. Votre appareil sera rechargé en seulement 1h30. La température d’utilisation optimale est comprise entre -15°C et 45°C.

Conclusion

Accoo propose des chargeurs d’une qualité exceptionnelle avec un design stylé dans l’ère du temps. Niveau prix, la marque français surprend encore son monde puisque ses appareils sont vendus à partir de 29.90 euros (taille S). Le modèle testé (taille M) vaut 39.90 euros. Vous devrez rajouter 5 euros pour personnaliser le chargeur choisi. On vous conseille vivement d’aller sur le site d’Accoo pour vous procurer le vôtre.