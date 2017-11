Quel téléphone noir choisir en 2017 ?

Vous êtes à la recherche d’un téléphone noir pour marquer 2017 ? Voici alors une sélection de terminaux qui sont susceptibles de répondre à vos attentes.

Apple iPhone X 64 Go Gris Sidéral

L’Apple iPhone X 64 Go Gris Sidéral est un smartphone iOS révolutionnaire. Adoptant la fonction Face ID, il vous promet une grande sécurité de vos données personnelles. Ce téléphone portable tactile marque le 10e anniversaire de l’iPhone. Aussi, il a été conçu de manière originale pour permettre à tous les fans de profiter d’une expérience utilisateur sans précédent. L’iPhone X bénéficie d’une configuration technique musclée pour un fonctionnement fluide en toute condition. En effet, il renferme un processeur Apple A11 Bionic associé à 3 Go de RAM. Pour la photo, il propose un appareil photo dorsal à double capteur de 12 MP. En façade, l’iPhone X est muni d’une caméra frontale de 7 MP.

Samsung Galaxy Note 8 Noir

Le Samsung Galaxy Note 8 Noir est une phablette de 6,3 pouces aux performances incroyables. Doté d’un écran Infinity Quad HD+, il promet un confort visuel inégalable. Ce smartphone Android vous conviendra parfaitement si vous êtes à la recherche d’un terminal animé par un processeur octa-core. En effet, il est question d’un SoC Exynos 8895 associé à 6 Go de mémoire vive. Conforme à la norme IP68, cette phablette possède une grande résistance aux éclaboussures. Pour la photo, il met à disposition un double capteur dorsal de 12 mégapixels ainsi qu’une caméra frontale de la même résolution. La mémoire interne de 64 Go peut être étendue avec une carte micro SD jusqu’à 256 Go.

Huawei P10 Noir

Le Huawei P10 Noir est un smartphone de 5,1 pouces dont la performance graphique vous permettra de visionner des contenus Full HD en toute fluidité. Animé par un processeur Kirin 955 octa-core épaulé par 4 Go, ce terminal vous assure une bonne réactivité en toutes circonstances. Il est équipé d’une batterie Li-Ion de 3200 mAh pour lui procurer une bonne autonomie. Le Huawei P10 est un appareil idéal pour surfer rapidement sur internet. Il est effectivement muni d’un module 4G+. Pour la photo, il est question d’un double capteur dorsal de 20 mégapixels et d’une caméra frontale de 8 mégapixels. Une mémoire interne de 64 Go ainsi qu’un emplacement pour carte micro SD est de la partie.

Sony Xperia XZ1 64 Go Noir

Le Sony Xperia XZ1 64 Go Noir est un smartphone étanche qui assure un fonctionnement fluide et une expérience utilisateur sans précédent. Arborant une dalle LCD de 5,2 pouces en définition Full HD, il vous permettra de profiter d’un large confort graphique. Ce smartphone Sony embarque un processeur Snapdragon 835 octa-core épaulé par 4 Go de RAM. Sa mémoire interne de 64 Go peut être augmentée par le biais d’une carte micro SD jusqu’à 256 Go. Alimenté par une batterie Li-Ion de 2700 mAh, ce téléphone mobile de 5,2 pouces offre une autonomie de 20 heures en communication et de 82 heures en veille. Un appareil photo dorsal de 19 mégapixels est au programme ainsi qu’un APN à l’avant de 13 mégapixels.

OnePlus 5 128 Go Noir

Besoin d’un smartphone Android haut de gamme pour terminer 2017 en beauté ? Optez pour le OnePlus 5 128 Go Noir ! Ce téléphone portable tactile de la marque chinoise est un véritable concentré de technologie qui vous permettra de tout faire en mobilité. En plus de la fonction téléphone à proprement dit, il propose un grand nombre de fonctionnalités aussi intéressantes les unes que les autres. Le OnePlus 5 dispose d’une dalle de 5,5 pouces avec une résolution de 1920 x 1080p. Pour cette version, vous avez à votre disposition une mémoire interne de 128 Go. Pour la photo, il est question d’un double capteur dorsal de 16 MP ainsi que d’une caméra frontale de 16 mégapixels également.

Quel est le smartphone noir qui vous intéresse le plus dans ce comparatif ?