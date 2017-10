Quel smartphone haut de gamme peut-on acheter en promotion et à bas prix actuellement ?

Grâce aux offres promotionnelles organisées par les opérateurs et les boutiques spécialisées, on peut se procurer un smartphone haut de gamme sans vendre un rein ! Voici alors une sélection de terminaux que vous pourrez acheter de cette façon.

Huawei P10 Lite Bleu

Le Huawei P10 Lite Bleu est un smartphone Android qui vous offre une puissance hors du commun. II est muni d’un puissant processeur qui assure un fonctionnement fluide dans toutes les tâches. Il s’agit du très célèbre Kirin 658 qui est d’ailleurs associé à 4 Go de RAM pour une meilleure fluidité. Pour l’affichage, ce smartphone Huawei propose une dalle LCD de 5,2 pouces supportant très bien les contenus Full HD dans la mesure où la résolution est de 1920 x 1080p. Ce téléphone portable tactile est équipé d’une mémoire interne de 32 Go que l’on peut étendre avec une carte micro SD d’une capacité jusqu’à 256 Go.

Honor 9 Gris

Le Honor 9 Gris est un smartphone double SIM haut de gamme qui vous permettra de profiter de vos applications Android favorites de manière intense. Propulsé par une batterie de 3200 mAh, il propose une autonomie de longue durée, parfaite pour les mobinautes les plus avertis. Côté plateforme, ce téléphone portable tactile de 5,15 pouces est propulsé par le SoC HiSilicon Kirin 960 octa-core épaulé par 4 Go de mémoire vive. En ce qui concerne l’affichage, il embarque un écran LCD en définition Full HD. Un support pour carte micro SD est prévue pour pouvoir augmenter la mémoire de stockage interne. On notera aussi la présence d’un double capteur photo dorsal performant.

Samsung Galaxy S7 Noir

Le Samsung Galaxy S7 Noir vous sera d’une grande utilité au quotidien. Doté d’un écran incurvé sur les deux côtés, ce terminal possède des caractéristiques physiques exceptionnelles qui en font un mobile particulièrement élégant. Optez aussi pour le Galaxy S7 au cas où vous auriez besoin d’un smartphone étanche (IP68) vous permettant de produire et vous divertir en toute sérénité. À son processeur Exynos 8890 s’ajoute une RAM de 4 Go pour un fonctionnement fluide en multitâche. Le Galaxy S7 arbore une dalle Super AMOLED de 5,1 pouces d’une résolution de 2560 x 1440 pixels. Sa batterie de 3000 mAh promet une autonomie de 22 heures en utilisation.

Sony Xperia XZ Argent

Le Sony Xperia XZ Argent est un smartphone qui supporte toutes les épreuves. Conforme à la norme IP68, il possède une grande résistance aux éclaboussures. Et pour vous permettre de bénéficier d’un fonctionnement fluide, il est équipé d’un processeur Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 avec une RAM de 3 Go. Le volet affichage est servi par une dalle LCD de 5,2 pouces en définition Full HD (1920 x 1080p). Pour la photo, ce mobile propose un capteur dorsal de 23 millions de pixels ainsi qu’une caméra frontal de 13 millions de pixels. Un emplacement pour carte micro SD est au rendez-vous pour permettre d’augmenter la capacité de stockage de données.

Apple iPhone SE 128Go Or Rose

L’Apple iPhone SE 128Go Or Rose vous séduira par son design typiquement Apple ! Ce smartphone iOS vous permettra de profiter de presque toutes les applications référencées sur l’App Store. Il est animé par un processeur Apple A9 épaulé par 1 Go de mémoire vive. L’iPhone SE promet un confort visuel agréable avec son écran de 4 pouces dont la résolution est de 1136 x 640 pixels. Pensez aussi à ce modèle si vous recherchez un smartphone pas cher avec lequel vous pourrez réaliser de magnifiques clichés. En effet, il dispose d’un capteur photo dorsal de 12 mégapixels.

Faites-nous savoir en commentaire le smartphone que vous préférez le plus dans cette sélection.