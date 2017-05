Tablette : l’iPad d’Apple au sommet d’un marché qui ne captive plus

Cela fait plusieurs mois qu’Apple ne peut plus tabler sur les ventes d’iPad. Mais contrairement aux caricatures, ce n’est pas parce que le public se détourne de la tablette pommée, mais de la tablette en général.

L’iPad est certes la tablette qui se vend le mieux. Le problème pour Apple, c’est que c’est une performance en demi-teinte, qui ne rapporte pas grand-chose a priori. En effet, les utilisateurs font très souvent le choix entre les ordinateurs et les phablettes. C’est surtout l’émergence de ces dernières qui a porté le coup de grâce. Elles offrent au public toutes les performances des smartphones, combinées aux caractéristiques des tablettes : le compromis technologique parfait. En tout cas, les principales marques connaissent une nette récession de leurs ventes de tablettes. C’est ce que nous révèle le cabinet d’études IDC. Selon les statistiques publiées il y a quelques jours, une baisse de 8.5 % a marqué le premier trimestre sur un an. Notons au passage que le trimestre précédent avait aussi connu une régression. De son côté, Strategy Analytics fait remarquer que ce recul est plus important et qu’il serait, non pas de 8.5 %, mais de 10 %.

L’iPad semble tenir le choc malgré tout

Même si de toute évidence, les choix de consommation ont profondément évolué depuis l’apparition des premiers iPad, Apple essaie de maintenir tant bien que mal son prestige sur ce marché. La Pomme détient près d’un quart des parts de marché, alors même que ses ventes reculent de 13 %. La part de Samsung est évaluée à 16.5 %, soit une baisse de 1 point. Huawei de son côté n’est pas près d’inquiéter Apple, malgré un bond considérable de près de 32 % de ses ventes, sa part de marché reste bien modeste par rapport à son concurrent américain : 7.4 %. Cela dit, elle fait mieux qu’Amazon et Lenovo, qui détiennent respectivement 6 % et 5.7 % de part de marché.

Selon vous, le marché des tablettes est-il en voie d’extinction ?