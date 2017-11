T411 et YggTorrent ont décidé de fusionner pour dominer le marché du téléchargement illégal !

Pour faire face aux autorités et pour devenir la référence mondiale du téléchargement illégal, T411 et YggTorrent ont décidé de s’allier. Cela permettra aussi de fusionner les contenus des deux sites.

Alors que les ayants droit et les autorités continuent de lutter contre le téléchargement illégal, il faut dire que la bataille est loin d’être gagnée. Bien au contraire, les sites proposant des contenus pirates comme T411 et YggTorrent semblent gagner en puissance. Fermé par l’État il y a quelques mois, T411 n’a pas vraiment stoppé son activité. Quelques jours seulement après sa fermeture, un clone du site a fait surface reprenant la grande majorité des principes du site principal, et ce, malgré le fait qu’il n’a pas réussi à récupérer tous ses utilisateurs. Afin d’augmenter son nombre d’utilisateurs, T411 vient alors de fusionner avec YggTorrent.

T411 et YggTorrent : se positionner en tant que numéro 1 des plateformes de téléchargement illégal

Le but de cette alliance est bien évidemment de permettre aux deux plateformes d’avoir la force nécessaire pour faire face aux autorités ainsi qu’aux ayants droit. Mais ce n’est pas tout. Ils ambitionnent aussi de devenir le leader mondial du marché du téléchargement illégal grâce à l’abondance des contenus. La nouvelle plateforme née de cette alliance garde les principes de fonctionnement de YggTorrent. Aussi, l’utilisateur doit s’inscrire et respecter un certain ratio entre téléchargement et envoi des données. Cette méthode a pour objectif d’obliger la communauté à maintenir les liens actifs (seeders) le plus longtemps possible. Par conséquent, les utilisateurs de T411, pour pouvoir effectuer des téléchargements, doivent désormais se plier à cette condition qui consiste à favoriser la mise en place d’un tracker semi-privé.

