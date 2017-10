Symbol S3 : un clone borderless de l’iPhone X sans encoche

Tout le Samsung Galaxy S8, l’iPhone X a droit à ses clones chinois. Voici le Symbol S3, un smartphone borderless qui copie les traits du terminal d’Apple en laissant de côté l’encoche sur la face avant.

La marque Hotwav nous propose donc le Symbol S3 et va concurrencer, entre autres, le GooPhone X, un autre clone du smartphone d’Apple sous Android. Deux versions du S3 seront commercialisés avec des caractéristiques qui n’ont rien à voir avec celles de l’original.

Symbol S3 : la copie s’arrête au design

Hotwav a décidé de supprimer l’encoche qui a empêché l’iPhone X d’être complètement borderless et le constructeur en rajoute avec son slogan : « Now This is Full Screen » (« Maintenant, C’est Plein Écran »). Il va encore plus loin puisqu’il « emprunte » le fond d’écran de l’iPhone X comme vous pouvez le voir sur cette affiche.

The HotWav symbol S3… available with or without notch. pic.twitter.com/EThnaZBf1t — Alex Taylor (@adntaylor) October 19, 2017

Malheureusement, la ressemblance est seulement esthétique. Le Symbol S3 est doté d’un écran de 6 pouces d’une définition de 720 x 1440 pixels. Son processeur Mediatek MT6739 cadencé à 1.3 GHz est accompagné par 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne. Le S3 possède un double capteur dorsal et un autre à l’avant. Pas de Face ID à bord mais il tournerait sous Android 8.0 Oreo. Ça reste une configuration très très basique très loin du téléphone de la pomme.

Nous ne connaissons pas le prix de ce smartphone mais il sera sûrement vendu à un prix très attractif. En tout cas, ce ne sera pas les 1159 euros de l’iPhone X qui sera lancé à partir du 3 novembre prochain. Nul doute que d’autres clones suivront avec des configurations techniques assez pauvres mais un prix très séduisant.

