Surface Book 2 : prix et date de sortie, on vous dit tous sur le PC de Microsoft !

Vous attendiez avec impatience la sortie du prochain pc portable de Microsoft ? Et bien la firme vient de dévoiler son Surface Book 2 pour notre plus grand plaisir.

Après 2 ans d’attente, il est enfin temps pour les utilisateurs de découvrir le Surface Book 2, un pc portable qui se transforme en tablette, encore plus puissant. Microsoft a donc eu deux ans pour se concentrer sur l’amélioration de son produit et il nous présente aujourd’hui un PC fantastique qui donne vraiment envie !

Des caractéristiques alléchantes !

Le Surface Book 2 sera disponible en deux versions, la première est un PC portable de 13,5 pouces, accompagné d’une définition de 3000 x 2000 pixels. Ce qui promet d’offrir une très belle expérience de navigation. Ensuite, sous le capot, il présente un Intel Core i5 boosté par une mémoire vive de 16 Go. Pour ce qui est de la connectivité, il est muni du Bluetooth 4.1, de 2 ports USB-A, 1 port Surface Connect, un port carte SD et une prise jack (ouf). Pour la version 15 pouces, on trouve un écran accompagné d’une définition de 3240 x 2160 pixels. Niveau technique, c’est un Intel Core i7 accompagné d’une mémoire vive de 16 Go qui boost le PC. Et ce n’est pas tout, il est également muni d’un carte graphique GeForce GTX 1060 qui permet de jouer et lire des contenus VR ! La connectivité et les ports restent les mêmes. Sans oublier que les deux Surface Book 2 tournent sous Windows évidemment.

La firme propose également une petite comparaison avec les MacBook Pro. Il semble que les Surface Book 2 aient une autonomie 70% supérieure à celle des PC de la firme à la pomme. Mais également une densité de pixels 45% plus prononcé ! Les Surface Book 2 seront disponibles dès le 16 octobre sur le marché pour un prix de 1499$.

Alors, que pensez-vous des nouveaux Surface Book 2 ? Donnez-nous votre avis !