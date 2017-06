Sur Orange, précommandez le Xperia XZ Premium et un casque Sony vous sera offert

Le Sony Xperia XZ Premium vous donne envie ? Il est disponible en précommande sur Orange et vous pourrez recevoir en cadeau un casque Sony. Vous voulez en apprendre plus sur lui car vous recherchez un smartphone haut de gamme séduit et surpuissant ? Lisez les lignes qui suivent.

Le Sony Xperia XZ Premium est en précommande sur Orange. Son look rectangulaire va vous charmer dès que vous allez le voir. Avec des dimensions de 156 x 77 x 7.9 mm et un poids de 195 g, le Xperia XZ Premium se glissera sans problème dans les poches les plus étroites.

Son écran 4K HDR de 5.5 pouces vous impressionnera. Il affichera tous vos contenus dans une qualité spectaculaire. La dalle est protégée par un verre Corning Gorilla Glass 5. Le Xperia XZ Premium est certifié IP68 donc il n’a pas peur de l’eau ni de la poussière.

Ce smartphone est doté d’un Qualcomm Snapdragon 835 cadencé à 2.45 GHz et d’une mémoire vive de 4 Go. Quant à sa mémoire interne, elle a une capacité de 64 Go que vous pourrez étendre jusqu’à 256 Go avec une carte microSD.

Le capteur dorsal Motion Eye Exmor RS de 19 millions de pixels est en mesure de réaliser des vidéos en Ultra HD à 30 i/s ou encore en 720p à 960 i/s. Pour les selfies et les appels vidéo, vous pourrez utiliser la caméra frontale de 13 millions de pixels.

La batterie Li-Ion de 3230 mAh offre une autonomie en communication de 12h et une autonomie en veille de 490h.

Si vous précommandez ce téléphone, vous aurez en cadeau un casque Sony. Il s’agit plus précisément d’un casque Bluetooth Sony Hi-Res Audio qui a une valeur de 299 euros. Cette offre est valable jusqu’au 8 juin 2017 inclus.

Le Sony Xperia XZ Premium est commercialisé à partir de 149.90 euros si vous optez pour un forfait engagement 24 mois

