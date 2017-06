Sur Consumer Reports, le Samsung Galaxy S8 obtient la meilleure note et passe devant l’iPhone 7

Les Samsung Galaxy S8 et S8 + sortis il y a quelque temps ont su séduire les consommateurs grâce à leur côte bordeless révolutionnaire. Il semblerait que les smartphones aient obtenu le meilleure note, passant ainsi devant toute la concurrence, notamment devant l’iPhone 7. D’après les rapports de Consumer Reports.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Consumer Reports, est une très puissante association de consommateurs américaine. Elle réalise généralement des classements de plusieurs types d’appareils dont les smartphones. Les iPhone 7 et 7 Plus ont jusqu’à présent été en tête de classements. Cette fois-ci, les choses ont changé. Le Samsung Galaxy S8 obtient la meilleure note et ainsi détrôner l’iPhone 7.

Le Samsung Galaxy S8 détrône l’iPhone 7 sur Consumer Reports

Les derniers flagship de Samsung ont assuré les deux meilleurs places de la liste de Consumer Report grâce à leur design magnifique, leur durée de vie de batterie optimale, leurs écrans vibrants et leurs « superbes » caméras.

Les résultats du classement, après des tests rigoureux, indiquent également que les S8 et S8 + sont parmi les smartphones haut de gamme les plus solides. En réussissant un test de robustesse, qui a échoué l’année dernière sur le S7 Active, pourtant robuste. En ce qui concerne les appareils premium en verre, presque sans bordures, nous pouvons confirmer qu’ils sont plus solides que prévu. Car le S8 s’est avéré être meilleur que le LG G6 dans leurs récents tests de chute.

En dépit de la plupart des éloges des nouveaux Samsung Galaxy, Consumer Reports note également que les consommateurs ont trouvé l’emplacement du capteur d’empreinte digitale assez gênant. En effet, celui-ci est situé à l’arrière des deux smartphones.

Le rapport indique que, lors des essais, les testeurs se sont retrouvé à mettre le doigt sur l’objectif de la caméra à plusieurs reprises, en brouillant celui-ci. Mais cela n’a pas pour autant empêché le Galaxy S8 d’obtenir la meilleure note et se hisser en tête de liste des meilleurs smartphones sur le marché de Consumer reports.

