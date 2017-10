Super bon plan : SFR offre un smartphone avec le forfait Starter 2h + 100Mo à 0 euro !

Si vous avez envie de changer de smartphone mais également de forfait, SFR propose une offre à ne pas manquer. Un smartphone gratuit pour la souscription d’un Forfait Starter avec engagement !

C’est une nouvelle offre exceptionnelle que propose l’opérateur, si vous avez besoin de vous procurer un nouveau smartphone, SFR vous en offre un parmi un choix de trois modèles. Vous avez à votre disposition le Samsung J3, le Wiko Tommy ou encore l’Altice Startrail 9, trois appareils milieu de gamme, qui proposent des performances tout à fait convenable pour une utilisation quotidienne. Couplée avec un forfait Starter, cette offre est parfaite pour un jeune adolescent.

Forfait Starter SFR pour bien commencer

L’opérateur propose donc cette offre avec un forfait starter, ce dernier vous permet de bénéficier des SMS / MMS illimités, ainsi que de 2 heures d’appels par mois. Ce forfait est parfait si vous avez l’habitude de textoter et que vous n’utilisez pas beaucoup votre forfait appels. De plus, vous pouvez profiter de 100 Mo d’internet inclus ou encore 1 Go, ce qui vous offre la possibilité de consulter des contenus sur la toile pendant que vous vous déplacez. Cette offre porte bien son nom et correspond très bien à un premier forfait pour votre enfant ou pour vous-même, si vous n’êtes pas gourmand en Gigas.

Une offre à 0€/ mois pendant un an !

En plus de pouvoir profiter d’un smartphone gratuit, si vous êtes client Box SFR, vous avez la possibilité de profiter de votre forfait Starter pour 0 euros par mois pendant 1 an ! Suite à quoi l’engagement de 24 mois passera à 13,99 euros. Pour profiter de cette offre, il vous suffit de souscrire à un forfait Starter 2H + 100Mo ou encore 2H + 1G et de sélectionner un smartphone. Puis, il vous suffit de vous connecter sur odr.sfr.fr et d’envoyer le coupon sous 30 jours. SFR s’engage alors à vous rembourser le mobile sur vos prochaines factures !

