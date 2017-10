Steve Wozniak préfère l’iPhone 8 à l’iPhone X pour l’instant

Steve Wozniak, le « deuxième Steve » d’Apple semble avoir des doutes en ce qui concerne l’efficacité de la fonction Face ID de l’iPhone X. Aussi, il préfère pour le moment utiliser l’iPhone 8.

Connue pour son rôle dans la conception des premiers ordinateurs d’Apple, notamment les Apple I, Apple II, Apple III et Lisa, « Woz » a toujours été un grand fan de l’iPhone. Aussi, il a l’habitude de changer de téléphone à chaque sortie d’un smartphone iOS. Cependant, à en croire nos confrères de Papergeek, le célèbre informaticien semble se méfier du Face ID, le système de reconnaissance faciale d’Apple qui accompagne l’iPhone X. D’après lui, cette fonction n’est pas aussi performante que les ingénieurs de la Pomme le prétendent. Pour cette raison, il ne va donc pas acheter ce nouveau téléphone. Par contre, « Woz » apprécie son iPhone 8.

Steve Wozniak salue la continuité qui existe entre l’iPhone 8 et ses prédécesseurs

Pour « Woz », bon nombre de personnes craignent la rupture de technologies entraînée par l’iPhone X, ce qui n’est pas le cas pour les iPhone 8 et 8 Plus. En effet, ils font preuve de continuité des fonctions et des différents protocoles exploités par la Pomme depuis l’iPhone 6. D’ailleurs, il pense que l’iPhone 8 n’est pas si différent de l’iPhone 7 qui ressemble lui-même à son prédécesseur. Steve Wozniak a cependant fait savoir que sa femme va utiliser l’iPhone X. Il pourra donc « l’examiner de près ». Pour rappel, l’iPhone X sera commercialisé à partir du 3 novembre prochain. Outre la fonction ID, l’appareil est animé par la nouvelle puce d’Apple, à savoir l’Apple A11 Bionic. Il dispose de 3 Go de RAM et d’un double capteur dorsal de 12 millions de pixels.

Et vous, êtes-vous sceptique quant à l’efficacité du Face ID ?