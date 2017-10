Star Wars Stormtrooper : un robot stylé et terriblement bien équipé

Ubtech a conçu un robot qui ne manquera pas de faire le bonheur des fans de Star Wars. Portant le nom de Star Wars Stormtrooper, l’appareil est doté de fonctionnalités qui en font une véritable merveille technologique.

Le monde du numérique évolue de jour en jour. L’avènement du smartphone a permis aux chercheurs de proposer des applications de plus en plus sophistiquées pour faciliter notre quotidien. Cette grande découverte a d’ailleurs aussi joué un rôle important dans l’apparition des objets connectés actuels, pour ne parler que des montres connectées ou encore des casques de réalité virtuelle. En tout cas, tout cela n’est qu’un début et l’humanité est loin d’être satisfaite par les technologies actuelles. Comme preuve, la société Ubtech a fabriqué un robot qui ne manquera pas de ravir les fans de l’univers Star Wars. Baptisé Star Wars Stormtrooper, l’appareil ressemble réellement aux Strormtroopers du Premier Ordre, organisation militaire introduite pour la première fois dans l’épisode 7 de la saga, le Réveil de la Force.

Star Wars Stormtrooper : un robot parfait comme cadeau de Noël

En effet, aussi intelligent qu’il soit, Star Wars Stormtrooper est avant tout un jouet. Dévoilé le 3 octobre dernier par Ubtech dans une vidéo postée sur YouTube, le robot propose des fonctionnalités intéressantes. Il est par exemple compatible réalité augmentée et réagit aux commandes vocales. Il est aussi équipé d’une technologie de reconnaissance faciale et est capable de mémoriser jusqu’à trois visages. Pour sa sécurité d’utilisation, des capteurs infrarouges sont au rendez-vous. Ceux-ci permettent effectivement d’éviter les obstacles. Pour ce qui est de son prix, le Star Wars Stormtrooper est proposé à 299,99 dollars. Alors, êtes-vous tenté par ce joli gadget ? D’ailleurs, vous pourrez en faire un magnifique cadeau de Noël…

