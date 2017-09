SoundSport Free : les écouteurs sans fil de Bose débarqueront à la fin de l’année

La très célèbre marque américaine Bose vient de lever le voile sur des écouteurs sans fil. Ils portent le nom de SoundSport Free.

Alors que la marque a récemment dévoilé son nouveau casque QC 35 II intégrant Google Assistant, elle vient de nous gratifier d’un autre nouveau produit. Il s’agit d’écouteurs sans fil portant le nom de SoundSport Free. Ce modèle possède des embouts en silicone StayHear+. Si vous ne le savez pas encore, notez que ces pièces assurent un bon maintien et un confort agréable. Les SoundSport Free étant des écouteurs dédiés aux utilisateurs les plus sportifs, il est important de veiller à ces points. D’ailleurs, ils résistent aussi bien à l’eau qu’à la sueur grâce à la certification IPX4. Les SoundSport Free ne supportent cependant pas l’immersion.

Bose SoundSport Free : un Bluetooth d’une portée de 9 mètres

Les SoundSport Free sont des écouteurs « très soignés » comme le précise le constructeur. En effet, Bose indique avoir soigné « tous les petits détails » du produit. Celui-ci est par exemple capable de fonctionner avec un appareil situé jusqu’à 9 m. Une caractéristique très pratique, d’autant plus qu’il s’agit d’une paire d’écouteurs conçus également pour les sportifs qui pratiquent en salle. Puisque l’on parle de performance, sachez que l’autonomie annoncée est de 5 heures. Et une charge de 15 mn suffit pour les faire fonctionner pendant 45 minutes. Un autre aspect important, les Bose SoundSport Free possèdent une technologie « d’égalisation de volume dynamique ». Ce qui garantit une bonne qualité de son en toute circonstance, c’est-à-dire quel que soit le niveau sonore d’écoute choisi. Côté prix, cet accessoire de la marque américaine sera disponible d’ici peu aux USA au prix de 249 dollars. Par contre, aucune information n’a été donnée en ce qui concerne ses ventes en Europe et dans le reste du monde.

