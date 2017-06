Sosh prolonge ses offres exceptionnelles mobile + livebox !

Encore une bonne nouvelle pour ceux qui recherchent un forfait mobile + livebox puisque Sosh vient de prolonger ses offres jusqu’au 30 juin inclus.

En utilisant le code promo BOXSOSH, vous allez pouvoir profiter de 15 euros de remise par mois pendant 12 mois. Cette offre est valable sur tous les forfaits Sosh mobile + Livebox, en version Fibre ou ADSL.

Forfait Sosh 50Mo avec Livebox à 14.99 euros par mois

Le forfait Sosh 50Mo avec Livebox inclut 2h d’appels et les SMS/MMS illimités valables en France métropolitaine ainsi que depuis l’Europe. Il comprend aussi 50 Mo d’internet mobile que vous pourrez utiliser en France et en Europe. Vous avez la possibilité de d’appeler vers tous les fixes de la France métropolitaine ainsi que vers plus de 100 destinations internationales. Sachez que vous pourrez également joindre les mobiles en France métropolitaine comme sur toutes les autres offres présentées ici. Même chose concernant l’appli TV d’Orange. ADSL ou fibre ? C’est à vous de voir ! Si vous choisissez l’ADSL, ce forfait sera à 14.99 euros par mois pendant 12 mois puis à 29.99 euros par mois. Vous comptez opter pour la fibre ? Alors cet abonnement passera à 34.99 euros par mois au bout d’un an.

Forfait Sosh illimité 50Mo avec Livebox à 19.99 euros par mois

Par rapport à l’offre précédente, la seule chose qui change est le fait que les appels sont cette fois illimités. La version ADSL vous coûtera 34.99 euros par mois au bout d’un an et vous devrez débourser 39.99 euros par mois après 12 mois pour la version fibre.

Forfait Sosh illimité 20Go avec Livebox à 29.99 euros par mois

Avec ce forfait, vous pourrez envoyer des SMS en illimité depuis la France et vers l’Europe. L’enveloppe data est beaucoup plus importante puisque vous aurez accès à 20 Go utilisables en France et en Europe. La version ADSL sera à 44.99 euros après un an. Ce sera 5 euros de plus pour la version fibre après 12 mois.

Forfait Sosh illimité 40Go avec Livebox à 34.99 euros par mois

Vous conservez tous les avantages offerts par l’offre précédente mais vous aurez à votre disposition le double de Go : 40 Go. Cette enveloppe sera également utilisable en France et en Europe. Comptez 49.99 euros par mois pour la version ADSL et 54.99 euros par mois pour la version fibre après 12 mois.

Pour retrouver toutes ces offres de Sosh qui valent le coup, cliquez sur ce lien.

Vous avez des questions ? Posez-les dans les commentaires, nous tâcherons de vous répondre le plus rapidement possible !