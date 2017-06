Sosh : le forfait 40 Go est à 9.99 € au lieu de 24,99 € et 15 euros de remise sur tous les forfaits Sosh mobile + Livebox

Les nouvelles promotions de Sosh débarquent ! Elles sauront vous plaire. Le forfait 40 Go est à 9.99 € au lieu de 24,99€ pendant 12 mois avec le code promo SUPER.

Sosh lance une nouvelle promo ! Avec le forfait 40 Go qui passe à 9.99 €/mois au lieu de 24,99 €. Le forfait est à 9.99 €/mois pendant 1 an au lieu de 24.99 €. Ainsi, vous paierez la somme de 9.99 € pendant 12 mois puis 24.99 €/mois. Vous ne serez jamais à court de SMS et de MMS pour discuter avec vos contacts.

Avec cet abonnement, vous bénéficierez d’appels illimités en France métropolitaine vers tous les portables et les fixes. Grâce aux 40 Go de données mobile fournies avec le forfait, vous pourrez disposer en toute tranquillité de la qualité et de la puissance de tout le réseau mobile Orange (2G, 3G, 4G/4G+) pour rester toujours connecté. Vous pourrez ainsi regarder vos contenus préférés, échanger avec vos amis sur les réseaux sociaux selon vos envies. Bénéficiez de 5 Go d’internet mobile par an en Europe pour rester connecté pendant les vacances.

Le forfait 40 Go à 9,99€ de Sosh est sans engagement. Vous n’aurez donc pas de frais de résiliation à payer si vous voulez changer d’offre.

Caractéristiques de l’offre de Sosh 40 Go à 9,99€/mois

Ce forfait sans engagement pas cher comprend :

• Des appels en France métropolitaine vers tous les mobiles et les fixes

• SMS/MMS illimités 24h/24 en France métropolitaine et vers les DOM

• 40 Go/mois sur tout le réseau mobile Orange (2G, 3G, 4G/4G+)

• Le réseau 4G Orange

En Europe : 5 Go d’internet mobile par an

Cette offre est valable jusqu’au 22/06/2017 inclus. Vous pouvez profitez de celle-ci, en cliquant sur le lien ci-dessous. Il suffit de saisir le code promo SUPER et le tour est joué. De plus, vous pouvez également bénéficier de 15 € de remise sur tous les forfaits Sosh mobile + une Livebox en version Fibre ou ADSL jusqu’au 16/06/2017 inclus avec le code promo BOXSOSH.

Afin de profiter de l’offre Sosh 40 Go à 9,99€/mois, cliquez ici.

Afin de profiter de l’offre Sosh + Livebox, cliquez ici.

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un commentaire et nous reviendrons vers vous le plus vite possible.