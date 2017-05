Avant la sortie de l’iPhone 8, le taux de fidélité des possesseurs de flagship d’Apple atteint 92%

Alors que les rumeurs sur l’iPhone 8 continuent de fuite sur la toile, une enquête d’un tout autre genre à été menée. Il semblerait que les utilisateurs d’iPhone soient des clients extrêmement fidèles. Vous allez découvrir pour quelle raison en continuant la lecture de cet article.

Dans une enquête menée en avril, le cabinet de banque d’investissement Morgan Stanley a établi qu’environ 92 % des propriétaires d’iPhone sont susceptibles d’acheter un nouveau smartphone durant les 12 prochains mois. Et ceux-ci envisagent passer à un autre iPhone bien évidemment. Nul doute qu’il s’agisse du prochain iPhone 8 »Edition » qui est sur toutes les lèvres.

iPhone : un taux de fidélité de 92 % pour les possesseurs d’iPhone

Il s’agit d’une augmentation significative de 6 % d’une année sur l’autre ; par rapport aux 86% enregistrés par Morgan Stanley en 2016. Ce qui montre l’extrême fidélité de la marque à la pomme qui ne cesse d’augmenter au fil du temps. Cette année, l’enquête a été menée sur 1000 possesseurs de flagship de la marque à la pomme aux Etats-Unis. En fait, le taux de fidélité pour 2017 est presque égal au record historique de 93 % d’Apple ; réalisé en 2015 lorsque l‘iPhone 6s a été commercialisé.

L’analyste de Morgan Stanley, Katy Huberty met ces chiffres en perspective dans sa note de recherche en déclarant : » Nous sommes convaincus qu’une base mature installée qui est habituée à iOS et une pression accrue sur les nouvelles technologies potentielles pour le futur iPhone a permis une forte augmentation d’une année sur l’autre. Il est important de noter que la hausse des taux de fidélité d’Apple vient après Samsung, le plus grand concurrent d’Apple aux États-Unis. Qui a présenté le Galaxy S8 récemment. Le taux de fidélité d’Apple de 92 % diminue celui de tous les autres fournisseurs, avec Samsung tirant un taux de rétention de 77%, suivi de LG (59%), de Motorola (56%) et de Nokia (42%) »

Et selon la même note, il se pourrait bien qu’il n’y ait peut-être pas de retards d’approvisionnement.

