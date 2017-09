Les Sony Xperia s’équiperont-ils d’un écran borderless en 2018 ?

La question que l’on se pose en ce moment, c’est si les Sony Xperia seront munis d’un écran borderless d’ici le MWC 2018. On vous en dit plus.

Ce que l’on regrette principalement chez Sony, c’est le design un peu dépassé de ses smartphones. La firme japonaise aurait décidé de faire un effort côté look et pourrait bien proposer des smartphones borderless en 2018. Une bonne nouvelle. Le Sony Xperia ZX Premium est un bon exemple. Le smartphone présente une fiche technique intéressante avec un écran tactile de 5,5 pouces, accompagné d’une définition de 3840 x 2160 pixels et une résolution 801 ppp. Il est équipé d’un processeur Snapdragon 835, boosté par une mémoire vive de 4 Go. Ce qui rend le smartphone assez puissant pour vous offrir une excellente fluidité d’exécution des applications. Le smartphone est disponible avec 64 Go de mémoire interne, qu’il est possible d’étendre jusqu’à 256 Go. Niveau photo, il se place dans les appareils de qualité, mais pas les meilleurs avec une caméra principale de 19 mégapixels et une caméra frontale de 13 mégapixels.

Décidément, le seul vrai problème du smartphone reste son apparence, même s’il est plutôt fin, on doit avouer qu’il ne donne pas vraiment envie. Mais bonne nouvelle, puisque cela risque de changer !

Sony Xperia : un design revu pour le MWC

Sony, comme à son habitude, présentera ses nouveaux smartphones de la gamme Xperia pendant le Mobile Word Congress de 2018. PhoneArena nous révèle que le constructeur proposera sûrement des smartphones borderless lors de l’événement. Bonne nouvelle. Le nom de code de ce nouveau smartphone serait « Mirai« , petit clin d’œil à la cyberattaque de l’an dernier. Le smartphone devrait donc se positionner comme un concurrent sérieux sur le marché. On a hâte de le découvrir !

Que pensez-vous d’un nouveau design pour les smartphones de Sony ? Laissez-nous un commentaire !