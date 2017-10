Sony lance la MAJ vers Android Oreo et commence par le Xperia XZ Premium

Certains détenteurs du Sony Xperia XZ Premium peuvent déjà maintenant profiter d’Android Oreo. Une nouvelle qui ravira certainement les fans, d’autant que Sony est donc après Google le constructeur ayant officialisé le déploiement d’Android 8.0 sur l’un de ses smartphones.

Pour les constructeurs, il est important de pouvoir proposer à temps les nouveautés telles que les mises à jour. Conscient de cela, Sony vient alors de lancer la MAJ vers Android Oreo. Pour rappel, cette version majeure du système d’exploitation de Google avait été officialisée au mois de mars et a commencé à animer les terminaux compatibles du géant de l’internet en août. Nombreux sont les fabricants ayant déjà promis le déploiement d’Android 8.0 sur leurs produits, mais pour l’heure, mis à part Google, c’est donc Sony qui semble réellement décidé à goutter à l’expérience Oreo avec cette mise à disposition de l’OS pour certains utilisateurs du Xperia XZ Premium. À noter qu’il s’agit de la version finale de la plateforme et non pas d’une version bêta.

Android Oreo : d’autres smartphones Sony devraient suivre

En effet, Sony avait fait savoir en début d’année que « le Xperia XZ Premium va être mis à jour d’ici décembre 2017 ». La firme a donc tenu sa promesse. Pour le moment, ce déploiement ne profite pas encore à tous les utilisateurs de ce modèle de smartphone, mais cela devrait être le cas bientôt. D’ailleurs, ceux qui ont acheté leur téléphone chez un opérateur risquent de ne pas bénéficier d’Android Oreo avant des mois. Normalement, d’autres produits de la marque devraient avoir droit à cette MAJ dans les jours qui viennent. Un déploiement que bon nombre de personnes attendent déjà depuis longtemps dans la mesure où Oreo propose des nouveautés réellement intéressantes pour ne citer que les Notifications Dots ou les raccourcis d’applications.

Quant à vous, avez-vous déjà reçu Android Oreo sur votre Xperia XZ Premium ?